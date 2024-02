Friz już nie na pierwszym miejscu. Zdetronizował go inny youtuber

Friz jest dziś jednym z najpopularniejszych influencerów w Polsce, choć jeszcze kilka lat temu wiódł przeciętne życie. Karol Wiśniewski wielomilionowe wyświetlenia na YouTubie zawdzięcza projektowi Ekipa, który założył z grupą przyjaciół. Dziś imperium Friza rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Od filmików na kanale do produktów sygnowanych logiem Ekipy, chociażby takich jak lody we współpracy z marką Koral. Jak się jednak okazuje, jego rywal Karol "Blowek" Gązwa właśnie przebił go w liczbie obserwujących.

Friz już nie na pierwszym miejscu. Zdetronizował go Blowek

Friz zebrał na YouTube 5 143 562 obserwatorów, z kolei Blowek 5 143 565. Panowie idą "łeb w łeb" z lekką przewagą w stronę Gązwy. Czy Friz ma się czego obawiać? Zdecydowanie nie. Pod koniec stycznia firma youtubera Ekipa Management przekazała informację, że spółka wygrała przetarg na działkę o powierzchni prawie trzech hektarów, która zlokalizowana jest w miejscowości Brzezie. "Zakup ten stanowi kluczowy krok w dążeniu do dalszego dynamicznego rozwoju, a firma już niebawem przystąpi do budowy nowoczesnej siedziby" - czytamy na stronie internetowej Ekipy. Friz cały czas prężnie działa w internecie i podpisuje nowe kontrakty. Ostatnio do współpracy przy teledysku zaprosił go raper Sobel.

Friz pokazał stan konta i wartość akcji w banku

Friz niedawno w ramach wyzwania na YouTubie "Za ile to zrobisz?" zgodził się pokazać, ile pieniędzy ma aktualnie na swoim koncie w banku. Aplikacja pokazała 181 tys. zł, co nie zdziwiło jego kolegów. Karol Wiśniewski kolejno przeszedł do sekcji wartości akcji. Niebotyczne kwoty spowodowały, że współtwórcy filmiku aż zaniemówili. - Widzowie, kwota, jaka jest tutaj, nie da się jej w ogóle opisać - słyszymy z nagrania. - Tutaj jest wyliczona wartość akcji Ekipy - wyjaśnił Friz. Przemek przyznał kolejno, że kwota jest tak duża, że trudno ją przeczytać. - Nie wiedzieliśmy, że to jest ten przecinek. Nie wiedzieliśmy o skali. To jest tak niestworzona liczba, że żaden człowiek nie odczyta, że to jest ta kwota. Jak numer telefonu - powiedział. Wartość akcji Friza ma wynosić aż sześć milionów złotych.

