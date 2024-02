Nie żyje Katarzyna Kwiecień-Kaniewska. Kobieta pracowała jako charakteryzatorka, wizażystka, stylistka, projektantka i kostiumografka. Od pierwszej edycji była odpowiedzialna za stroje uczestników i tancerzy w programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". O jej śmierci poinformował producent telewizyjny - Piotr Mikołajczak. "Katarzyna Kwiecień. R.I.P. Daj jej tam panie Boże wszystko" - napisał na Facebooku. Kobieta chorowała na raka. "Trzymaj się tam, Kasia. Zrób im w tym niebie karnawał", "Jak mówiła Kasia, już niedługo kwiecień, ale w tym roku będzie on inny" - czytamy w komentarzach.

Katarzyna Kwiecień-Kaniewska walczyła z chorobą

O problemach ze zdrowiem Katarzyna Kwiecień-Kaniewska pierwszy raz napisała w sieci pod koniec 2022 roku. "Ten rok dał mi do wiwatu! Jak nigdy miałam chwile zwątpienia i słabości. Na koniec 2022 okazało się, że jeszcze muszę zawalczyć o najważniejsze. O zdrowie i życie! Ku przestrodze, nie idźcie moją drogą! Dbajcie o siebie i swoje życie, bo macie je tylko jedne. Bycie dobrym dla siebie jest sprawą najważniejszą. Nie odkładajcie niczego na później, bo później może nie nadejść. Badajcie się. To nie przereklamowane" - pisała. 30 stycznia 2023 roku opublikowała zdjęcie, na którym po chemioterapii pokazała się bez włosów. "Wyglądam jak mój tata? Brat? Czy syn?" - zastanawiała się. "Wyglądasz nieustająco pięknie", "Ładnemu we wszystkim ładnie", "Głowa jak głowa, ale jaki blask w oczach , dużo zdrówka" - pisali jej znajomi. W połowie ubiegłego roku wszystko wskazywało, że najgorsze ma już za sobą. "Prawie całkowita regresja! Jestem prawie zdrowa! Pokonałam ch*ja! Teraz rekonwalescencja!" - cieszyła się w czerwcu 2023 roku. Zaś 8 grudnia tego samego roku dodała: "Równo rok temu dowiedziałam się o skorupiaku w mojej głowie!".

Kariera Katarzyny Kwiecień-Kaniewskiej z "Twoja twarz brzmi znajomo". Kim była?

Katarzyna Kwiecień-Kaniewska w 2001 roku ukończyła z wyróżnieniem Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno Filmowych. Pracowała jako wizażystka w TVP i Polsacie. Od ponad 10 lat zajmowała się projektowaniem i szyciem kostiumów scenicznych dla tancerzy i aktorów, nie tylko do programów i koncertów, ale i seriali. Makijaże i stroje jej autorstwa były ozdobą baletmistrzów oraz tancerzy występujących na liczących się imprezach i festiwalach w Polsce i zagranicą. Jej kostiumy oprócz w "Twoja twarz brzmi znajomo", pojawiały się w takich programach jak np. "Bitwa na Głosy", "Dance, dance, dance" i "Jak oni śpiewają".