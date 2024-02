W programie "Dzień dobry TVN" pojawiła się mama Marietty Witkowskiej, która opowiedziała o swoim życiu. Chodziło przede wszystkim o wyznawaną przez nią religię oraz o fakt, że postanowiła poślubić męża już na trzeciej randce. Kobieta opowiedziała nieco więcej o swoim życiu.

Mama gwiazdy TVN wzięła ślub na trzeciej randce. Wyznaje islam

W jednej z części porannego programu "Dzień dobry TVN" pojawiła się mama pierwszej zwyciężczyni "Hotelu Paradise" Marietty Witkowskiej. Agnieszka Amatullah Wasilewska poznała mężczyznę, w którym się zakochała i krótko po tym postanowili się pobrać. Wszystko zadziało się już na trzeciej randce. Kobieta wyjaśniła, dlaczego sytuacja tak szybko się rozwinęła.

Wzięłam ślub na trzeciej randce, bo w islamie nie ma możliwości poznania się lepiej, nie ma możliwości dotyku. Mąż mnie nie widział przed ślubem bez chustki. Żebyśmy mogli żyć jak dorośli ludzie, musieliśmy wziąć ślub

- opowiedziała pani Agnieszka. Okazuje się, że małżeństwo zaczęło się tak naprawdę poznawać dopiero po ślubie. W islamie przed ceremonią nie ma praktycznie możliwości, by osoby przeciwnej płci poznały się lepiej i dały czas na rozwój relacji. Związek Agnieszki trwa już od 12 lat. Mąż kobiety również jest Polakiem. Przez lata zgłębiał wiedzę na tematy religijne i padło na islam.

Polka wyznaje islam. Nie zamierza opuszczać kraju

Agnieszka Amatullah Wasilewska postanowiła pozostać w kraju i na co dzień mieszka w rodzimej Warszawie. W stolicy nie ma problemu, by znaleźć miejsca, które sprzedają żywność halal. To produkty, które są dozwolone przez islam. Jak opowiedziała specjalistka ds. bliskowschodnich Magdalena El-Ghamari, Polska jest atrakcyjnym krajem do życia dla muzułmanów.

Wydaje mi się, że Polska jest mimo wszystko bardzo atrakcyjnym i spokojnym krajem dla samych muzułmanów, [...] szczególnie Arabowie kochają polskie jedzenie (...) Zupełnie co innego, jak mieszka się w akademiku, jest się np. samotną kobietą muzułmanką, to wtedy faktycznie bez tej otwartości poznania to wszystko wymaga czasu.

Kobieta ma dobre relacje ze swoją ukochaną córką, Mariettą. Niedawno pisała z zachwytem, że spędziła z nią weekend w Rzymie. Dodała także kilka ujęć z tego wypadu. Jak wiadomo, Marietta prawie dwa lata temu wzięła ślub i już niedługo powita na świecie swoje pierwsze dziecko.

