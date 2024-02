Krzysztof Szewczyk znów na antenie. Jego wygląd zaniepokoił internautów

Krzysztof Szewczyk to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy muzycznych. Ogromną popularność przyniósł mu program "Wideoteka dorosłego człowieka", gdzie u boku Marii Szabłowskiej muzyczny ekspert wspominał największe hity na przestrzeni lat. Po niebywałym sukcesie zawodowym Krzysztof Szewczyk w pewnym momencie zniknął ze szklanego ekranu i postanowił odpocząć od pracy. Jego powrót do mediów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, lecz jedna rzecz zaniepokoiła internautów. Chodzi o wygląd dziennikarza.

Internauci martwią się o zdrowie Krzysztofa Szewczyka. Dziennikarz nie wygląda już tak, jak kiedyś

Na facebookowym profilu radia Pogoda zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu nagrania, które zostało opublikowane. Na krótkim filmie widać Krzysztofa Szewczyka w towarzystwie Wojciecha Pijanowskiego i Włodzimierza Zientarskiego. Panom wyraźnie dopisywała pogoda ducha, lecz jedna rzecz szczególnie zaniepokoiła internautów. Chodzi o wygląd Krzysztofa Szewczyka. Nie jest tajemnicą, że dziennikarz jakiś czas temu miał poważne problemy zdrowotne. "Miałem taki mały strupek na uchu, był sobie tam latami. Nagle z dnia na dzień zaczęło mi się to powiększać. Żona zrobiła zdjęcie, wysłaliśmy je do znajomego dermatologa. On mówi: "To jest niebezpieczne" - wyjawił Krzysztof Szewczyk w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Dodatkowo mężczyzna zdradził, że z powodu niepokojącej zmiany usunięto mu kawałek ucha. "Pan Szewczyk bardzo się zmienił, ledwie poznałam" - napisała jedna z internautek. "Czas płynie nieubłaganie, wszystkich nas to czeka" - dodała inna.

Krzysztof Szewczyk wraca z nowym programem. Przepełnia go siła do działania

Nowy program Krzysztofa Szewczyka i jego kolegów z branży muzycznej możliwy do wysłuchania jest w radiu Pogoda. Audycja transmitowana jest w każdą sobotę między godziną 18.00, a 20.00. Format to swoisty powrót do przeszłości. "Dwie godziny wspomnień, zabawnych anegdot i opowieści nawiązujących do realiów i absurdów czasów PRL-u. Doborem muzyki zajmie się sam Krzysztof Szewczyk" - nadawca mówi o nowym formacie.

Krzysztof Szewczyk KAPIF