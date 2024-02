Koncert "The Best of Tina Turner" to muzyczne wspomnienie jednej z najjaśniejszych gwiazd muzyki rockowej. W postać legendarnej wokalistki wcieliła się Sabina Sago, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w jednej z edycji "The Voice of Poland". Uczestnicy mogli usłyszeć największe przeboje Turner, takie jak "Proud Mary", "Private Dancer" czy "We Don't Need Another Hero". Na wydarzeniu pojawiło się kilka znanych gwiazd. Nie wszyscy jednak wiedzieli, co założyć w ten wyjątkowy wieczór. Więcej zdjęć z koncertu znajdziesz w galerii na górze strony.

Barbara Kurdej-Szatan zapomniała, że jest na "koncercie" Tiny Turner? Postawiła na skromną stylizacją

Aktorka pojawiła się na wydarzeniu ze swoim synem. Kurdej-Szatan założyła długą jeansową spódnicę na guziki. Do tego czerwony top i jeansowa kurtka. Prezenterka postawiła na naturalny look z lekkim makijażem. Na ściance nie rozstawała się ze swoją czerwoną torebką na złotym łańcuchu. Co myślicie o takim połączeniu?

Barbara Kurdej-Szatan Gwiazdy na koncercie 'The best of Tina Turner'. Skromna Kurdej-Szatan i Sabina Sago cała w złocie. Fot. KAPiF.pl

Sabina Sago cała w złocie. Przypominała Tinę Turner?

Zdecydowanym przeciwieństwem Barbary Kurdej-Szatan była Sabina Sago. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że wokalistka występowała na scenie, wcielając się w legendarną Tinę Turner. Uczestniczka "The Voice of Poland" postawiła na długą, złotą suknię z wysokim rozcięciem i odkrytymi ramionami. Do tego peruka, która wzorowana była na charakterystycznych włosach zagranicznej piosenkarki. Mocny makijaż podkreślał całą stylizację. Sabinie Sago na ściance towarzyszyły dwie tancerki.

Sabina Sago Gwiazdy na koncercie 'The best of Tina Turner'. Skromna Kurdej-Szatan i Sabina Sago cała w złocie. Fot. KAPiF.pl

Aria Martelle w cekinowym komplecie skradła całe show

Niewątpliwie najjaśniej świecącą gwiazdą na koncercie upamiętniającym Tinę Turner była influencerka Aria Martelle. Młoda youtuberka założyła krótką, cekinową spódniczkę, białą koszulkę z suwakiem i cekinową marynarkę. Do tego czarne buty na wysokim obcasie, stylowy, złoty naszyjnik i małe kolczyki. Aria upięła włosy, a całą stylizację wzbogaciła pasującym do wszystkiego, mocnym makijażem. ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan o powrocie do TVP. Zobaczymy ją w "PnŚ"? "To było traumatyczne"

Aria Martelle Gwiazdy na koncercie 'The best of Tina Turner'. Skromna Kurdej-Szatan i Sabina Sago cała w złocie. Fot. KAPiF.pl