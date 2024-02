Anna Lewandowska aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Trenerka fitness regularnie relacjonuje swoje życie w sieci. Na swoim profilu na Instagramie zebrała ponad pięć milionów obserwatorów. Warto przypomnieć, że kobieta wraz ze swoim ukochanym mieszka na co dzień w Hiszpanii. Robert Lewandowski, podobnie jak jego żona, robi zawrotną karierę za granicą. Popularna para doczekała się dwóch córek. Starsza Klara i młodsza Laura nierzadko są gwiazdami na profilu "Lewej". Niedawno kobieta opublikowała uroczą fotografię.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o córkach. Internautka zarzuciła jej zaniedbanie. Mocna odpowiedź

Anna Lewandowska pokazała selfie z Laurą. Dziewczynka zrobiła taką samą minę, jak mama

Początkowo Anna i Robert Lewandowscy stronili przed pokazywaniem dzieci w przestrzeni mediów społecznościowych. W ostatnim czasie coraz częściej publikują ujęcia z ich twarzami. Laura i Klara regularnie rozczulają internautów. Dumni rodzice pokazują, że dziewczynki to ich oczka w głowie. Urocze fotografie rodzinne to wręcz codzienność dla Lewandowskich. Ostatnio "Lewa" pokusiła się o wstawienie nowej relacji InstaStories. Nie była sama. U jej boku można znaleźć Laurę. Dziewczynka miała na twarz emotkę okularów, tak, aby fani nie mogli w pełni zobaczyć jej wizerunku. Mama i córka na potrzeby zdjęcia zrobiły tą samą minę! Zdecydowały się na charakterystyczne "seflie z dzióbkiem". Są do siebie podobne? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska z córką Laurą fot. Instagram/@annalewandowska/screenshot

Anna Lewandowska gorzko o macierzyństwie. Nie szczędziła słów na temat trudnych chwil

Niedawno Anna Lewandowska postanowiła podzielić się gorszymi chwilami z fanami. Trenerka zdecydowała się na wyznanie w mediach społecznościowych. Opisała nieco, jak wygląda macierzyństwo z jej perspektywy. Przyznała, że zdarzają jej się momenty słabości. "Życie mamy nie jest takie proste! Często masz gorszy dzień, dużo na głowie, chcesz wszystkich uszczęśliwić, mieć chwilę dla siebie… A na dodatek dzieci przecież czasem mają swoje gorsze dni i zmieniają twoje (wszystkie) plany. Czujesz czasem, że mózg ci eksploduje? I to są te dni, kiedy chce mi się płakać… i czuję się w tym sama. Bo kto lepiej rozumie mamy? Inne mamy" - podkreśliła w sieci. Dodała również, że córki niezmiennie ją wspierają. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Czy Chodakowska kupiła kiedyś batona od Lewandowskiej? Monitoruje konkurencję [PLOTEK EXCLUSIVE]