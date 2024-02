Nie żyje ukochana Wojciecha Młynarskiego. Mężczyzna zmarł 15 marca 2017 roku. Zostawił po sobie nie tylko ogromny dobytek artystyczny, ale również płaczącą partnerkę. Joanna Kossowska była partnerką mężczyzny przez ponad dziesięć lat. Towarzyszyła mu w najgorszych chwilach. Teraz w sieci pojawiła się informacja o jej śmierci. Przekazała ją Elżbieta Adamiak w mediach społecznościowych. "Joanna odeszła. Wczoraj o 4:20. Przefrunęła do Nowego Świata we śnie. O dniu i miejscu pogrzebu poinformuję was (na prośbę rodziny) później. Żegnaj Joasiu. Przytul się do Wojtka i bądźcie szczęśliwi na zawsze" - czytamy we wzruszającym poście na Facebooku.

Joanna Kossowska poznała ukochanego zaledwie dwanaście lat przed jego śmiercią. Wówczas był jeszcze żonaty. Kobieta zaoferowała mu swoją miłość. Jak sam twierdził, przy partnerce objawy jego choroby się uspokoiły. "Przez 11 lat naszego związku Wojtek nie miał nigdy manii, najbardziej uciążliwej dla otoczenia fazy choroby afektywnej dwubiegunowej, na którą cierpiał od lat. Nie miał, bo miał dobry, bezpieczny dom" - pisała Kossowska na Facebooku o swoim ukochanym.

