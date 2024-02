Marcin Hakiel to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich tancerzy. Największą popularność przyniósł mu udział w "Tańcu z gwiazdami". To właśnie po udziale w tym formacie udało mu się zyskać powszechną rozpoznawalność i otrzymać miano jednego z najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Hakiel przez długie lata wiódł szczęśliwe życie u boku Katarzyny Cichopek. Małżeństwo ostatecznie jednak nie przetrwało i doszło do rozwodu. Sprawa przebiegła szybko i obyło się bez większych ekscesów. Jak widać zarówno Katarzynie, jak i Marcinowi zależało na jak najmniejszym rozgłosie.

Zobacz wideo Marcin Hakiel o zwolnieniu Katarzyny Cichopek z "PnŚ". Teraz przyjmie zaproszenie do śniadaniówki?

Marcin Hakiel nie został z niczym. Po rozwodzie otrzymał luksusowy apartament

Mimo braku awantur rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek było szeroko komentowane. Wydawało się, że zakochani są wprost stworzeni dla siebie. Ostatecznie do rozwodu doszło bardzo szybko, a tancerz nie został z niczym. Przypadł mu piękny apartament w prestiżowej dzielnicy Warszawy. Nieruchomość ma niepowtarzalny styl i pokaźny metraż. Wrażenie robi nie tylko dopracowany do perfekcji środek apartamentu, le nawet sama klatka schodowa. Tancerz chętnie pozuje na niej z ukochaną u boku. Design przypomina iście paryskie kamienice. Wrażenie robi podłoga w stylu glamour oraz pokaźnych rozmiarów lustro. Poręcze również nie należą do przeciętnych.

Marcin Hakiel nie może narzekać na złe warunki mieszkaniowe. Apartament, w którym mieszka robi wrażenie

Klatka schodowa to swoisty przedsmak tego, co znajduje się po wejściu do apartamentu tancerza. Początkowo Hakiel zamieszkiwał w nim razem ze swoją żoną i dziećmi. Teraz zwykle przebywa w nim w towarzystwie nowej ukochanej. Całość utrzymana jest w stosunkowo klasycznej kolorystyce. Dominują beże, biele i szarości. W każdym z pomieszczeń czuć spójność, ale nie brakuje też eklektycznych rozwiązań. Nowoczesna aranżacja przełamana jest detalami w stylu retro. Kilka mebli nadaje całości niepowtarzalnego charakteru. Przeglądając instagramowe konto tancerza dopatrzeć się można także tarasu - jak przystało na tego typu nieruchomość metraż otwartej przestrzeni również nie jest najmniejszy.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram @marcinhakiel