Edyta Olszówka i Piotr Machalica tworzyli jeden z popularniejszych związków w polskim show-biznesie. Wiele lat temu ich relacja była uznawana za kontrowersyjną. Para zaczęła się spotykać w 1999 roku. Wówczas szeroko komentowano różnicę wieku, która wynosiła aż 16 lat. - Na początku nie miało to nic wspólnego z miłością. To był powolny, żółwi proces, wsparty dziesiątkami długich rozmów. Dopiero potem dojrzała w nas decyzja: a może jednak byśmy spróbowali? - wspominała aktorka w rozmowie z "Galą" w 2004 roku. Oboje byli przekonani, że łączące ich uczucie było niezwykle silne. Olszówka zawsze podkreślała, że Machalica to jej bratnia dusza. Mężczyzna z kolei nazywał ukochaną aniołem. Związek tej dwójki nie był jednak idealny. Piotr Machalica 13 lutego obchodziłby urodziny. Z tej okazji przypominamy historię głośnego romansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lista partnerek Antoniego Królikowskiego. Aktor ma za sobą kilka romansów

Związek Edyty Olszówki i Piotra Machalicy trwał aż dziesięć lat. Oboje długo nie radzili sobie z rozstaniem

Piotr Machalica wielokrotnie przyznawał, że to dzięki Edycie potrafił stawić czoła rozwodowi z byłą żoną. Twierdził, że dzięki niej czuł się "niezniszczalny". Para często się rozstawała. Nie brakowało jednak powrotów. - Kochamy się i kłócimy z równą pasją - mówiła ze śmiechem Olszówka w jednym z wywiadów. Gdy rozstali się na dobre, Machalica wyznał, że ich związek spotykał się z ogromną krytyką. Hejt był nie do zniesienia. Aktor był przekonany, że to krzywdzące plotki poróżniły go z partnerką. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Gdyby tak o nas nie gadali, być może byśmy byli do teraz razem. Te plotki skutecznie to wszystko zabijały. Nikt, kto tego nie doświadczył, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to psuje krew. Ludzie nas nie znali, a mieli wyrobione zdania i opinie na nasz temat. Każde z nas zaczęło się zamykać i oddalać

- wyznał Piotr Machalica po latach od rozstania w rozmowie z "Faktem".

Edyta Olszówka i Piotr Machalica KAPIF.pl

Relacja Edyty Olszówki i Piotra Machalicy nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu para nie straciła jednak kontaktu

Edyta Olszówka niedawno wyznała w rozmowie z Pomponikiem, że nie chce wychodzić za mąż. Z kolei jej były partner znalazł miłość na trzy miesiące przed śmiercią. Co ciekawe, po rozstaniu dawni zakochani nie stracili ze sobą kontaktu. Machalica mówił, że choć spotykali się rzadko, zawsze byli dla siebie serdeczni. Jak widać udało im się zachować dobre relacje. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Edyta Olszówka dodała wymowny post na Facebooku, gdy Piotr Machalica trafił do szpitala. "Bardzo przeżyła odejście Piotra"

Mimo że nie jesteśmy ze sobą już wiele lat, to mam do Edyty ogromny sentyment i szacunek. Rzadko się widujemy, ale jak już nam się uda spotkać, to wtedy bardzo lubimy ze sobą rozmawiać. (...) Mamy jednak w swojej relacji otwartość i gdy już rozmawiamy, nie ma w tym żadnej ściemy (...) - wyjawił Piotr Machalica w rozmowie z "Faktem".

Edyta Olszówka i Piotr Machalica KAPIF