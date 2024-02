Natalia Kukulska przeszła metamorfozę. Trudno ją rozpoznać

Natalia Kukulska to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w Polsce. Sławę zdobyła już lata temu, a jej hity co jakiś czas pojawiają się na listach przebojów. Artystka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Zamieszcza zarówno posty dotyczące życia prywatnego, jak i zawodowego. Tym razem znana ze swojej charakterystycznej fryzury piosenkarka poszła na całość. Pokazała fanom efekty metamorfozy. Obok nowej fryzury nie sposób przejść obojętnie.

Natalia Kukulska pożegnała loki. Na jej głowie zagościła zupełnie nowa fryzura

Na instagramowym koncie Natalii Kukulskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą postu, jaki opublikowała artystka. Gwiazda polskiej sceny muzycznej zamieściła zdjęcie, na którym wygląda zupełnie inaczej. W czym tkwi różnica? Chodzi o włosy. O ile kolor pozostał ten sam, to linia strzyżenia jest już zupełnie inna. Wokalistka bardzo mocno skróciła włosy i pożegnała noszone przez lata loki. "Miejmy to za sobą. Tak ścięłam je… Tylko proszę bez ogólnopolskich dyskusji - to tylko włosy. Tym razem nie tylko chciałam, ale i musiałam. Lekko mi i już wiosennie… - podpisała niecodzienną fotografię Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska nie boi się zmian. Jej nowa fryzura tylko to potwierdziła

Nowa fryzura Natalii Kukulskiej to swoista wariacja na temat mulleta. Forma ta była niezwykle popularna już w latach 80 i cechuje ją jedna rzecz - włosy z tyłu głowy są długie, zaś u góry i po bokach znacznie krótsze. To doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie objętość i artystyczny nieład. Mullet przez lata wielokrotnie ewoluował i doczekał się zarówno damskich, jak i męskich form. Internauci bardzo ciepło przyjęli nową fryzurę piosenkarki i nie szczędzili jej ciepłych słów."Natalio,ty w każdej fryzurze wyglądasz przepięknie, dosłownie w każdej. W tej również. Super odmiana" - napisała jedna z kobiet. "Ładnemu w każdej fryzurze ładnie" - dodała inna.

