Makijaż w mediach społecznościowych nie jest niczym nadzwyczajnym. W sieci działa wiele twórców, którzy opierają swoje materiały na tematyce kosmetyków, make-upu czy pielęgnacji twarzy. Znaczna część z nich doczekała się nawet własnych marek osobistych. Influencerzy próbują często wykorzystać platformy do szerzenia samoakceptacji. Coraz częściej pokazują się w naturalnej odsłonie, aby pokazać fanom, że nie mają nic do ukrycia. Wśród nich znajduje się pewna zagraniczna influencerka, która głównie tworzy na TikToku. Takiej przemiany z pewnością się nie spodziewacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke zdradza sekret promiennej i szczupłej twarzy. Korzysta ze znanej metody. Chodzi o makijaż?

Influencerka pokazała swoją niezwykłą przemianę. Zmyła makijaż i... wyjęła zęby

Pewna zagraniczna influencerka tworzy treści na TikToka pod nazwą Lashes And Losing. Kobieta opisuje siebie jako wizażystka-samouk. W sieci zamieszcza dużo filmików, na których pokazuje niezwykłe metamorfozy. W mediach społecznościowych śledzi ją ponad 870 tysięcy obserwatorów. Tiktokerka stara się pokazywać odbiorcom, że warto akceptować siebie w naturalnej odsłonie. Poza artystycznymi makijażami, kobieta przedstawia się również bez makijażu. Ostatnio zszokowała obserwatorów. W trakcie jednego nagrania zdjęła sztuczne rzęsy, ściągnęła doczepiane włosy, a także wyjęła zęby. Co na to fani? Byli zachwyceni pewnością siebie influencerki. "Jesteś piękna, czy w makijażu, czy bez" - czytamy. Pojawiły się również krytyczne komentarze. Uwagę zwrócił głos jednego z popularnych w Stanach Zjednoczonych influencerów-dentystów, który zapewnił tiktokerkę, że z chęcią pomoże jej w naprawie uzębienia. Co sądzicie? Po więcej zdjęć influencerki w odsłonie "z" i "bez" makjiażu zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Makijaż w sieci nie budzi kontrowersji. Czy aby na pewno? Tak zmieniła się 13-letnia dziewczynka

Kwestia makijażu nierzadko budzi ogromne kontrowersje. Tak było w przypadku wizażystki Sylwii Zuziakowskiej, która na TikToku działa pod nazwą sylwia.ziu. Internauci bardzo skrytykowali makijażystkę, która postanowiła pokazać metamorfozę 13-letniej dziewczynki. Klientka stylizowała się na wesele starszej siostry. Fani jednak nie byli zachwyceni. Część obserwatorów stanęła jednak w obronie Sylwii. "Co was to obchodzi, na ile lat wygląda? Dziewczyna chciała makijaż, rodzice wyrazili zgodę na coś mocniejszego i dali wolną rękę. Taka impreza jest" - czytamy pod filmikiem. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Afera pod postem Joanny Koroniewskiej, poszło o makijaż. Włączyła się Kajra