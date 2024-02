Miłosz Kłeczek ma sporą rzeszę fanów. Są wyniki oglądalności

Miłosz Kłeczek to jeden z najpopularniejszych byłych pracowników Telewizji Polskiej. Szczególnie głośno zrobiło się o nim w momencie, gdy pojawił się temat wolnych mediów. Kłeczek zaciekle bronił stanowiska zgodnego z polityką Prawa i Sprawiedliwości. Aktualnie zobaczyć go możemy w TV Republika, gdzie również zajmuje się sprawami politycznymi. "Miłosz Kłeczek zaprasza" to autorski program byłego prezentera Telewizji Polskiej. Okazuje się, że format ma naprawdę sporą oglądalność.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Dowbor o zwolnieniu Kurzopków. "Oni są bardzo dobrzy"

Miłosz Kłeczek odniósł niemały sukces. Wyniki oglądalności jego programu mówią same za siebie

"Miłosz Kłeczek zaprasza" to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych programów, jakie obecnie ma w swojej ofercie TV Republika. Format oglądać można od wtorku do piątku o godz. 18.20. To nie jedyna produkcja, w której aktualnie możemy zobaczyć Miłosza Kłeczka. Pojawia się on także w niedziele o godz. 9.00 w "Wysokim napięciu". Światło dzienne właśnie ujrzały wyniki oglądalności "Miłosz Kłeczek zaprasza. Okazuje się, że były pracownik Telewizji Polskiej ma naprawdę sporo fanów. Jego program w okresie od 17 stycznia do 8 lutego obejrzało średnio 419 tys. widzów - poinformował "Presserwis".

Miłosz Kłeczek bryluje w TV Republika. Wyniki oglądalności podobne jak w Telewizji Polskiej

Wyniki oglądalności "Miłosz Kłeczek zaprasza" są szczególnie wysokie w porównaniu do podobnych formatów w TVP Info. Były pracownik TVP, jeszcze gdy związany był z publicznym nadawcą, gromadził przed ekranami średnio 425 tys. widzów. Prowadził wówczas "Arenę poglądów". Miłosz Kłeczek jest niezwykle barwną postacią ze względu na fakt, że przekazywane przed niego informacje są bardzo upolitycznione. Pracownik TV Republika przekazuje wiadomości dokładnie tak, jak oczekiwałaby tego stacja, w której pracuje. Kłeczek przeszedł do TV Republika w momencie, gdy w Telewizji Polskiej zaczęły zachodzić zmiany. Z Telewizją Polską związany był od 2016 roku i nie ukrywał swoich prawicowych poglądów zgodnych z polityką partii Jarosława Kaczyńskiego.

Miłosz Kłeczek KAPiF.pl / KAPiF.pl