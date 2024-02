Święto zakochanych przypada 14 lutego. O tej dacie przypominają sklepy, reklamy, a także Instagram, na którym roi się od romantycznych wyznań i zdjęć podarunków od ukochanych. Gwiazdy regularnie dodają zdjęcia walentynkowe. Wróćmy zatem wspomnieniami do kadrów, które wywołały duże poruszenie w sieci.

Joanna Przetakiewicz i Anna Lewandowska. Mężowie celebrytek wybrali podobne prezenty

Założycielka La Manii w każdym roku może pochwalić się romantycznym upominkiem od Rinke Rooyensa. Furorę w sieci wywołał jeden z jej walentynkowych filmików, kiedy to otrzymała od ukochanego bukiety czerwonych róż, które zostały ułożone w serce. Do tego balony z helem z napisem "love", balony w kształcie serc i liścik miłosny. Podczas innych walentynek Przetakiewicz otrzymała stos bukietów róż, które przykrywały cały parkiet. Na podobny prezent mogła liczyć Anna Lewandowska, która dostała od Lewego mnóstwo kwiatów i romantyczny wpis w sieci.

Aniu, jesteś moim życiem i motywacją. Inspirujesz mnie i stoisz za wszystkim, co robię. Jesteś moim wsparciem i siłą. Jesteś też najbardziej opiekuńczą i kochającą osobą, a także wspaniałą mamą dla naszych córek. Uwielbiam oglądać, jak poświęcasz się swojej pracy i pasjom. Szczęśliwych walentynek, moja miłości - napisał wówczas Robert Lewandowski.

Kurzopki mieli walentynki w pracy. Rozenek-Majdan obdarowana jak księżniczka

Dawni prowadzący "Pytania na śniadanie" mieli okazję prowadzić walentynkowe wydanie formatu. Przywitali widzów i gości w romantycznych nastrojach, a po emisji wyszli razem ze studia, trzymając się za ręce. Katarzyna Cichopek dumnie niosła bukiet czerwonych róż od ukochanego. Co z kolei mogliśmy zauważyć na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan? "Pysiula" również nie zapomina o tym ważnym dniu. Radosław-Majdan powitał ukochaną pokaźnym bukietem kwiatów razem z synem Henrykiem. "Henio wygrał to zdjęcie. Same słodkości" - czytamy w komentarzach. Kompozycja różu i czerwieni bardzo przypadła do gustu Rozenek-Majdan, dlatego też postanowiła jednym z kwiatów przyozdobić włosy. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.