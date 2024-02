Katarzyna Pakosińska znana jest przede wszystkim ze swoich występów w uwielbianym przez widzów Kabarecie Moralnego Niepokoju. Współpraca z grupą kabaretową zakończyła się w 2011 roku. Później artystka skupiła się na karierze solowej. Nie zrezygnowała jednak z przygody w telewizji. Wystąpiła w popularnych programach m.in. w "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Na szczególną uwagę zasługuje również jej życie prywatne. Nie wszyscy wiedzą, że związana jest z gruzińskim księciem. Jak wygląda ich małżeństwo? To zdjęcie mówi wszystko.

Katarzyna Pakosińska zdradza prawdę o małżeństwie. "To niezła ekwilibrystyka"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Małżeństwa, Katarzyna Pakosińska opublikowała na Instagramie wyjątkową fotografię. Zdjęcie pochodzi z planu programu "Power couple", w którym wzięła udział razem z mężem. "Małżeństwo to niezła ekwilibrystyka. Z okazji Międzynarodowego Dnia Małżeństwa najpiękniejsze życzenia miłości dla wszystkich par" - napisała pod postem. Kadr spotkał się z dużą aprobatą wśród internautów. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy i emotikon w kształcie serduszek. "Dużo miłości państwu życzę i żeby wasze małżeństwo trwało nadal" - napisała jedna z internautek. "Trzeba się kochać, miłość jest najważniejsza na świecie" - dodała kolejna.

Jak Katarzyna Pakosińska poznała się z ukochanym? Połączył ich przypadek. To historia niczym z bajki

W 2008 roku Katarzyna Pakosińska wybrała się do Gruzji. Wówczas nie miała pojęcia, że ta wyprawa wywróci jej życie do góry nogami. Pojechała za granicę w związku z projektem "Tańcząca Gruzja", w którym uczestniczyła. W trakcie pobytu źle się poczuła i wybrała się do lekarza. Niestety, przepisano jej niedobre leki, które wywołały reakcję alergiczną. Jak wynika z jej relacji, Irakli Basilaszwili wyważył hotelowe drzwi i udzielił jej pierwszej pomocy. Jeszcze tego samego dnia mieli wybrać się na pierwszą randkę. W 2017 roku para się zaręczyła. Nieco później stanęli na ślubnym kobiercu i wyprawili huczne wesele. Wygląda na to, że mimo upływu lat ich miłość dalej kwitnie.

Irakli Basilaszwili pochodzi z Gruzji i w tamtych stronach posiada tytuł książęcy, jednak jest to nazwa jedynie zwyczajowa. W jedynym z wywiadów Katarzyna Pakosińska zdradziła, czym uwiódł ją ukochany. Przy okazji potwierdziła, że w jego żyłach płynie błękitna krew. - Szlachetnością, męskością, zaradnością, poczuciem humoru. Oprócz tego jest dumny, honorowy, dotrzymujący słowa, prawdomówny i szczery. Może to dlatego, że w jego żyłach płynie błękitna krew - powiedziała. Więcej zdjęć Katarzyny Pakosińskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.