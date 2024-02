Krystian Wieczorek to dla wielu przede wszystkim Andrzej Budzyński z serialu "M jak miłość". Przez lata aktor uważany był za zatwardziałego kawalera. Wtedy w jego życiu pojawiła się młoda Maria Szafirska. Jak sam twierdzi, gdy tylko ją ujrzał, już wiedział, że nic ich nie rozdzieli. Poznajcie historię miłosną pary, którą dzieli 17 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Ostaszewska grzmi na różnice wieku wśród partnerów. "Stereotypy, szowinizm, pokłosie patriarchalnego systemu"

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska poznali się na planie serialu

Od 2008 roku aktor gra w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę adwokata. W 2015 roku do ekipy telenoweli Telewizji Polskiej dołączyła młoda adeptka, jeszcze studentka łódzkiej Filmówki Maria Szafirska, która miała wtedy 23 lata. Zagrała tam rolę nauczycielki Pauliny, do której postać Wieczorka bardzo się zbliżyła. Okazało się, że iskrzy nie tylko pomiędzy Budzyńskim a Pauliną. Aktorzy szybko złapali wspólny język i zostali parą. To jedyna taka sytuacja w obsadzie "M jak miłość", by relacja z serialu przekładała się na realne życie. Wieczorek mówił o swojej partnerce, iż jest "miłością jego życia".

Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa.

- opowiadał w "Pytaniu na śniadanie" aktor.

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska wzięli ślub po roku znajomości. Mają już córkę

Relacja pary aktorów rozwinęła się bardzo szybko, lecz nie chcieli ujawniać swojego związku. Do Wieczorka przez pewien czas przylegała łatka "wiecznego kawalera". Postać Marii została usunięta z serialu po pół roku i odeszła w maju 2016 roku. Już w sierpniu tego samego roku zakochani postanowili sformalizować związek i pobrali się w tajemnicy. Okazuje się, że nawet koleżanki i koledzy z planu "M jak miłość" nie wiedzieli, że para planowała ślub. Na ceremonii pojawili się wyłącznie najbliżsi Wieczorka i Szafirskiej. Sekretna uroczystość odbyła się w małym kościele na Podlasiu. Po dwóch latach na świecie powitali córkę, Anielę. Oboje stronią od mediów i rzadko pojawiają się na ściankach. Chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami na Instagramie. I choć dzieli ich 17 lat, dogadują się świetnie.

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska www.instagram.com/krystian_wieczorek_official/