Karolak w przeszłości obraził Muchę. Teraz ma szansę się na nim zemścić

Nie jest tajemnicą, że Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak zasiądą w jury nowego formatu TVN, który ma zadebiutować wiosnę. Program "Czas na show. Drag me out" ma składać się z sześciu odcinków. Wystąpi w nim Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak czy Dariusz Zdrójkowski. Ten pierwszy był skonfliktowany z Muchą, która niebawem będzie go oceniać w nowym show na temat drag queen. Karolak w 2016 roku w nieeleganckich słowach skomentował karierę aktorki, nazywając ją "amatorką". Teraz Anna Mucha wyjaśniła, czy ze względu na niesnaski w przeszłości zamierza być dla niego surowa.

Karolak w przeszłości obraził Muchę. Teraz ta będzie go oceniać. Wymowne słowa

Anna Mucha nie ukrywała podekscytowania, że niebawem na TVN wystartuje nowy show, w którym ta będzie mogła zasiadać w fotelu jurorskim. - Chcemy przybliżyć naszym widzom fenomen drag queen i ugruntować pozycję TVN jako stacji progresywnej. Po raz pierwszy będziemy towarzyszyć artystycznym zmaganiom drag queens w takim wymiarze - mówiła Lidia Kazen, dyrektorka programowa stacji o "Czas na show. Drag me out".

Mucha już wcześniej dała się poznać jako jurorka. Można ją było oglądać w drugiej edycji programu rozrywkowego TVP2 "Dance Dance Dance", chętnie chwaliła, ale potrafiła też wytknąć błędy. Aktorka na konferencji prasowej programu "Czas na show. Drag me out" została zapytana przez reportera Pudelka o dawny konflikt z Tomaszem Karolakiem i czy przez jego uszczypliwości zamierza surowiej go oceniać? Postawiła na dyplomację: - Myślę sobie, że Tomek ma do wykonania swoją robotę. Oceniamy duety, w związku z czym jestem ciekawa, jakim się okaże starszym kolegą w wieży artystycznej. Zobaczymy, czy będzie grał na siebie, czy wymyślił sobie ten program tylko i wyłącznie przez konflikt ze mną. Czy ma do zaproponowania coś więcej jako artysta (...) - wyznała aktorka w rozmowie z reporterem Pudelka.

Anna Mucha w rozmowie z Pudelkiem podkreślała, że w "Czas na show. Drag me out" widzowie mogą liczyć na prawdziwą rozrywkę. - Pod tą maską, pod tymi kostiumami kryją się ludzie. Kryje się warsztat, kryje się wiedza. Robimy w bardzo poważnej rozrywce, w której, mam nadzieję, pokażemy człowieka, który naprawdę wkłada bardzo dużo wysiłku po to, żebyśmy traktowali to jako dobre show (...) - przekonywała. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.