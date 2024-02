Szalona podróż gwiazdy TVP na porodówkę. Jej ukochany nie zdążył dotrzeć na czas

Maria Dejmek jest aktorką, którą widzowie pokochali za rolę Natalii Zwoleńskiej w "Barwach szczęścia". Gwiazda niedawno powitała na świecie drugie dziecko - córeczkę Zuzię, której starszym bratem jest Gucio (chłopiec urodził się w 2019 roku). Dejmek w "Pytaniu na śniadanie" opowiedziała o tym, w jakich okolicznościach urodziła się jej młodsza pociecha.

REKLAMA

Zobacz wideo Najciekawsze imiona dzieci gwiazd. Nie tylko Michał Wiśniewski postawił na oryginalność

Maria Dejmek o podróży na porodówkę z... sąsiadem

Maria Dejmek już kolejny raz gościła Mateusza Szymkowiaka z "Pytania na śniadanie". Aktorka z najmłodszą pociechą na kolanach opowiadała, jak radzi sobie w roli mamy. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Podkreślała, że Zuzia jest grzecznym dzieckiem i pozwala wysypiać się całej rodzinie. W pewnym momencie rozmowy Dejmek wróciła wspomnieniami do dnia porodu. Okazuje się, że skurcze porodowe rozpoczęły się, kiedy ukochany aktorki Miłosz Jaroszek, który jest dźwiękowcem, był na planie filmu "Baby boom czyli kogel mogel 5". Dejmek, musiała więc prosić o pomoc sąsiada zza ściany. To on zawiózł ją na porodówkę, co dziś budzi w aktorce dużo śmiechu. - Miłosz powiedział na planie, że właśnie rodzi mu się dziecko. Powiedzieli mu, żeby jechał - relacjonowała aktorka, która dodała, że partner trafił w końcu na porodówkę.

Maria Dejmek o utracie ciąż

Rozmowa Marii Dejmek z Mateuszem Szymkowiakiem w pewnym momencie zeszła jednak na trudniejsze tematy. Aktorka przyznała, że dziś jest szczęśliwą mamą, ale straciła dwie ciąże. - Dwa razy poroniłam - powiedziała na antenie "Pytania na śniadanie". Aktorka przyznała, że po tych trudnych przeżyciach korzystała z pomocy psychiatry i psychologa. Wspierała się też leczeniem farmakologicznym. Warto w tym miejscu nadmienić, że Dejmek w ten sposób dołącza do grona gwiazd, które starają się mówić o problemach z psychiką w sposób otwarty, nie czyniąc z tego tematu tabu. Przypomnijmy, że niedawno Paulla mówiłam o tym, że miała myśli samobójcze, a Monika Miller opowiedział o tym, jak radzi sobie z codziennością ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123 Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.