Małgorzata Rozenek-Majdan dzięki in vitro została mamą trzech chłopców - Stanisława, Tadeusza i Henryka. - Bardzo długo byłam pacjentką klinik leczenia niepłodności. Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą. A to najważniejsza rzecz, którą mogę w życiu przeżywać - wyznała w Sejmie, kiedy walczyła o to, aby in vitro było refundowane w naszym kraju. Finalnie Rozenek-Majdan udało się osiągnąć sukces. Podczas nagłaśniania tej metody w Polsce aktywistka miała do czynienia z krytyką i wieloma przeciwnikami, wśród których nie zabrakło przedstawicieli PiS i Konfederacji.

Małgorzata Rozenek-Majdan o krytyce in vitro. "Dla mnie gość latający z gaśnicą po Sejmie nie jest żadną wykładnią moralności"

Radosław Majdan zaprosił do podcastu swoją żonę i teścia, z którymi porozmawiał między innymi o in vitro. Wspomniał słowa krytyków in vitro, którzy nazwali tę metodę "produkcją, hodowlą człowieka". Jak na taki odbiór zareagowała Rozenek-Majdan? - Oczywiście, że czuję duży wk**w, niesmak, czuję żal, ale nie chcę się na tych emocjach skupiać, wolę je przekuć na jakieś produktywne działanie. I tym działaniem jest wszystko, co robię wokół in vitro. Bo to nie jest tylko przywrócenie refundacji, to nie są tylko działania mojej fundacji, ale to jest też edukacja w tym temacie. Rozmowy, normalizowanie tego tematu, wspieranie par, pogłębianie wiedzy na ten temat, więc bardziej skupiam się na tym - oznajmiła w "Cały ten Majdan". Postanowiła wspomnieć również o osobach, które krytykuję tę metodę, ale sami nie są rodzicami, a także o skandalicznym zachowaniu, którego dopuścił się w Sejmie Grzegorz Braun.

Dla mnie gość latający z gaśnicą po Sejmie nie jest żadną wykładnią moralności. Ani facet, który nie ma dzieci. Nie zajmuję się nimi, działam - dodała.

Małgorzata Rozenek-Majdan o in vitro https://www.youtube.com/watch?v=nxjqydAeh3U

Małgorzata Rozenek-Majdan walczyła o refundację latami

Liczne konferencje, spotkania, wywiady - aktywistka długo nagłaśniała temat in vitro, który jest bliski jej sercu. - Bardzo byłam szczęśliwa, że po ośmiu latach takiej organicznej, ciężkiej pracy, wyjazdów, spotkań, rozmów, działań, bardzo często w wolnym czasie, udało nam się dowieźć ten program refundacji przy ogromnym wsparciu środowiska politycznego, Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim dzięki osobistemu wsparciu premiera Donalda Tuska, że mogliśmy ten projekt przegłosować tak szybko i że już 1 czerwca na Dzień Dziecka ten projekt wejdzie w życie i refundacja zacznie obowiązywać - wyznała w podcaście. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

