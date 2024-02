Małgorzata Kożuchowska to zdecydowanie jedna z aktorek, która od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce polskiego show-biznesu. Niedawno zagrała w "Chłopach". Aktorka postanowiła wyjawić, że nie zawsze czuła się w swoim ciele dobrze. Ten okres to przede wszystkim czas po przebytej ciąży. Szczerze opowiedziała o swojej wadze.

Małgorzata Kożuchowska została mamą jako 43-latka. Szczerze opowiedziała o problemach z wagą

Kożuchowska od wielu lat utrzymuje doskonałą sylwetkę. Dba o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Wyjawiła, że nie zawsze musiała zwracać uwagę na to, co je, gdyż miała dobre geny po rodzicach. Dziesięć lat temu sławna aktorka ogłosiła światu, że zostanie mamą. W czasie, gdy postawiła na macierzyństwo, grała jedną z głównych ról w jednym z najchętniej oglądanych, polskich seriali - "Rodzinka.pl". W rozmowie z Interią wyjawiła, że powrót do pracy po ciąży nie był dla niej przyjemnym okresem. Nie czuła się dobrze w swoim ciele, gdyż sporo przytyła.

To się zmieniło w ciąży. Przez cały czas byłam opuchnięta, na lekach, przytyłam 24 kilogramy. To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć. (...) Kiedy Jaś miał trzy miesiące, musiałam wrócić do pracy do "Rodzinki.pl", stanąć przed kamerą, ale też na ściankach, podczas różnych konferencji prasowych i ramówek. I nie czułam się dobrze w rozmiarze, który wtedy miałam. Starałam się coś z tym zrobić, ale karmiłam dziecko, więc wiedziałam, że nie mogę być na żadnej restrykcyjnej diecie, a na jakieś ćwiczenia nie miałam czasu, bo większość dnia spędzałam na planie, a kiedy byłam w domu, chciałam zajmować się dzieckiem

- opowiadała aktorka. Ciąża dla organizmu kobiety jest sporym obciążeniem, a okres połogu często bywa jeszcze trudniejszy. Kożuchowska miała jednak świadomość, że musi po prostu odczekać pewien czas i wszystko będzie tak, jak dawniej. - Było to trudne, ale zdawałam sobie sprawę, że tu pomoże mi tylko czas, że po prostu mój organizm musi przez to przejść i w pewnym momencie wróci do normy. Rzeczywiście, po roku, półtora roku tak się stało - dodała.

Małgorzata Kożuchowska dba o swoją prywatność. Nie pokazała syna

Wielu oczekiwało, że celebrytka pokaże swoje dziecko, ale ona nie miała zamiaru tego robić. Od lat ukrywa swoje życie prywatne i mocną kreską oddziela je od pracy. Swoje marzenie o zostaniu mamą spełniła, choć lekarze nie dawali jej wielu szans na ciążę. Urodziła syna w październiku 2014 roku i cały czas trzyma się tego, by nie ujawniać jego wizerunku.

