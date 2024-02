Finał rozgrywek Super Bowl przyciąga miliony widzów na całym świecie. Chodzi nie tylko o rywalizację sportową, ale również występy muzycznych gości specjalnych. W tym roku na trybunach pojawiły się masa gwiazd. Bez wątpienia cały show skradła Taylor Swift w kosmicznie drogiej stylizacji. Natomiast futbolowe zmagania zawodników uświetnił Usher. Muzyk wykonał mieszkankę swoich niekwestionowanych największych przebojów. Na scenie nie był jednak sam. Towarzyszyła mu grupa specjalnie wyszkolonych tancerzy, a wśród nich znalazła się Polka.

Super Bowl 2024. Polka wystąpiła na scenie z Usherem. "Aż ciężko określić, co teraz czuję"

Podczas występu Ushera na Super Bowl na scenie pojawiła się Nikola Pośnik. Kobieta pochwaliła się swoimi poczynaniami w mediach społecznościowych. Zamieściła na Instagramie obszerną relację z wydarzenia. Na jednym z nagrań, aż trudno jej nie zauważyć, ponieważ jako jedyna wśród tancerzy na głowie ma ogniście czerwone włosy. InstaStories udostępniali również znajomi i bliscy tancerki. Wygląda na to, że bardzo jej kibicowali i nieustannie ją wspierają. "Kilka miesięcy temu oglądałyśmy występ Ushera, dziś Nikola zatańczy z nim na Super Bowl" - napisała jedna z bliskich jej osób. Na kolejnej relacji możemy zobaczyć krótkie podsumowanie samej tancerki. "Aż ciężko określić, co teraz czuję. Pierwszy raz na Super Bowl. Dziękuję, dziękuję, dziękuję" - napisała wyraźnie podekscytowana. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Super Bowl 2024. Wystąpiła u boku Ushera. Kim jest Nikola Pośnik?

Nikola Pośnik pochodzi z podradomskiego Gutowa. Kobieta zyskała szerszy rozgłos, po tym jak w 2023 roku wystąpiła w teledysku grupy Black Eyed Peas. Nikola Pośnik od trzech lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam ukończyła szkołę średnią i na co dzień aktywnie trenuje taniec. Oprócz tego współpracuje z agencją artystyczną McDonald Selznick Associates (MSA).