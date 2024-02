Daniel Martyniuk i jego żona Faustyna wzięli ślub 23 października 2023 roku na Bali. Sceneria była bajkowa - z pewnością taka, jaką para młoda sobie wymarzyła. Całe wydarzenie utrzymywane było w tajemnicy. Stąd też niemałe było zaskoczenie fanów, gdy nowożeńcy pochwalili się zdjęciami w sieci. Jak się później okazało, w ceremonii nie uczestniczyli ani Zenon Martyniuk i jego żona, ani pozostała rodzina pary.

REKLAMA

Zobacz wideo Daniel Martyniuk odkrył w sobie nowy talent. Wygryzie Zenka?

Martyniukowie zorganizują imprezę życia Danielowi. Będzie kilkaset osób!

Zgodnie z tym, co podaje portal ShowNews, Zenek i jego żona postanowili wyprawić synowi i synowej wesele "na kilkaset osób", które ma odbyć się na Podlasiu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w organizację przedsięwzięcia zaangażowała się także rodzina Faustyny. Jak udało ustalić się dziennikarzom portalu, przygotowania właśnie weszły w końcową fazę, ponieważ weselicho ma odbyć się w ostatni weekend marca. Na imprezie ma nie zabraknąć gwiazd.

Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób. Wszystko odbywa się w wielkiej tajemnicy, ale już zbyt wielu ludzi zaangażowało się w ten plan, więc informacje zaczynają wyciekać. Martyniukowie i Jamiołkowscy szykują naprawdę fajną imprezę, która ma zbliżyć do siebie ich rodziny. Będą też gwiazdy branży muzycznej

- zdradziła portalowi ShowNews osoba z bliskiego otoczenia celebrytów.

Danuta Martyniuk nie przepada za żoną swojego syna? "Niech mi się nawet na oczy nie pokazuje"

Być może impreza rzeczywiście ma zbliżyć do siebie rodziny. Zwłaszcza że sporo mówiło się o tym, że mama Daniela rzekomo nie za bardzo przepada za wybranką serca swojego syna. "Nie lubię tej całej Faustyny i nie chcę z nią mieć nic wspólnego. Ona zawsze osaczała Daniela, chodziła za nim i nic dobrego z tego nie wynikło. Nie chcę słyszeć o żadnej dziewczynie. Niech mi jej nawet nie pokazuje na oczy - mówiła w wywiadzie dla "Twojego Imperium", jeszcze zanim doszło do bajkowego ślubu na Bali. Pisaliśmy o tym tutaj. Cóż, kto wie, może faktycznie wspólne wesele zbliży je do siebie? Wypadałoby. Więcej zdjęć członków rodziny Martyniuków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.