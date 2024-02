Katarzyna Sokołowska od lat zasiada w jury jednego z najbardziej lubianych przez widzów programów - "Top Model". Reżyserka pokazów zasłynęła ze swojego profesjonalizmu i starannie dopracowanego wizerunku. Katarzyna Sokołowska po długim czasie zdecydowała się jednak dość radykalnie go zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Sokołowska o tym, dlaczego kobiety nie chcą iść na wybory. "Denerwuje mnie to"

Katarzyna Sokołowska przeszła metamorfozę. Jej włosy już tak nie wyglądają

Katarzyna Sokołowska przez lata nosiła krótkie włosy. Od pewnego czasu unika jednak radykalnych cięć. Dziś z dumą prezentuje długie włosy, które najczęściej związuje w niski koński ogon. Ostatnie zdjęcia pokazują jednak, że raczej ani myśli o krótkich włosach ponownie, a te długie świetnie współgrają z jej stylizacjami.

Jakiś czas temu pochwaliła się na swoich mediach społecznościowych stylizacją w stylu skandynawskich it-girls. Założyła modne, rozszerzane jeansy, długą oversize'ową marynarkę w cienką, czarno-białą kratkę i błękitną koszulę. Do całości dobrała dużą, czarną torbę, czarne masywne buty na obcasie i czarne okulary przeciwsłoneczne. Długi kucyk z tyłu sięgał jej aż do pasa.

Katarzyna Sokołowska urodziła dziecko. W końcu jest upragnioną mamą

Katarzyna Sokołowska została mamą w 2022 roku. Reżyserka pokazów mody miała wówczas 49 lat. Iwo Lew niedawno skończył półtora roku. Sokołowska na co dzień pokazuje obserwatorom fotografie z życia prywatnego, choć twarz syna często ukrywa, pokazując jego plecy. "Trudno nam uwierzyć, ale to już półtora roku" - pisała, dzieląc się nowymi kadrami z chłopcem. Pisaliśmy o tym tutaj. Nawet internauci nie dowierzają: "Czas leci nieubłaganie. Jak? Kiedy?, "Ale to zleciało", "Czas płynie w niewiarygodnym tempie". Więcej zdjęć Katarzyny Sokołowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.