Britney Spears za pomocą Instagrama regularnie dzieli się z obserwatorami filmikami, na których prezentuje taneczne zdolności. Mimo że fani gwiazdy mogą być już przyzwyczajeni do nagrań z pląsającą wokalistką, Spears zdecydowanie nie przestaje zaskakiwać.

Zobacz wideo Justyna Gradek przeżywa traumy Britney Spears. Po skandalu z biografii przestanie słuchać Justina Timberlake'a?

Britney Spears w lateksowym stroju diablicy radzi fanom, jak spędzać walentynki. "Z klasą"

"Jedz dużo czekolady, bądź nawodniony, miej klasę i dużo zdrowia w te walentynki" - napisała na Instagramie Britney. W nagraniu widzimy ją, jak tańczy do utworów Nicki Minaj i Lil Wayne'a w czerwonym lateksie, rogami diablicy, a nawet z widłami w dłoni. Nazwisko Spears w ostatnim czasie ląduje w wielu nagłówkach, nie tylko przez swoją głośną autobiografię, ale właśnie aktywność na Instagramie. Piosenkarka niedawno zasugerowała, że przed laty całowała się z Benem Affleckiem. "Szkoda, że nie mogę opowiedzieć wam historii, która wydarzyła się wcześniej! Och, jestem plotkarką!" - napisała.

Justin Timberlake i Jessica Biel wylądowali na terapii dla par. Powód? Britney Spears

Pod koniec października ubiegłego roku na światowym rynku wydawniczym ukazała się długo oczekiwana autobiografia Britney Spears "Kobieta, którą jestem". Gwiazda wyjawiła m.in., że zaszła w ciążę, gdy była w związku z Justinem Timberlakiem. Ówczesny partner Britney miał nie być zachwycony tym faktem i ta ostatecznie zdecydowała się na aborcję. Fani piosenkarki nie odpuszczają Justinowi, bojkotując każde jego działanie w mediach. Kiedy niedawno wydał nowy singiel "Selfish", masowo wykupili na iTunes piosenkę Spears o tym samym tytule z 2011 roku, aby ta zajęła wyższe miejsce niż propozycja Timberlake'a (tak, udało się). Zagraniczne media donoszą, że zła prasa wokół Justina rzutuje na jego związek z Jessicą Biel. "Wszystko układa się dobrze między Justinem i Jessicą. Ona jest zajęta własnymi projektami, a on jest przy niej. Wspierają się nawzajem i czasami udają się do terapeuty, aby skontrolować sytuację" - donosi źródło ET.

Britney Spears i Justin Timberlake Fot. YouTube.com/@santaspears5964