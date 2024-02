Kazimierz Marcinkiewicz był jednym z prominentnych polityków w kraju, lecz jego kariera w Polsce tak naprawdę zakończyła się już kilkanaście lat temu. Były premier jest teraz szczęśliwie zakochany i chętnie dzieli się związkiem z partnerką w social mediach. Tym razem nie było inaczej i postanowił wyznać, że już niedługo się pobiorą. Poznaliśmy szczegóły ceremonii.

Kazimierz Marcinkiewicz o szczegółach ślubu z ukochaną

Choć lata politycznej świetności już dawno ma za sobą, Kazimierz Marcinkiewicz nadal obecny jest w mediach i chętnie dzieli się informacjami ze swojego życia prywatnego. Skupia się przede wszystkim na nowej relacji, którą stworzył z młodszą od siebie Martyną. Chętnie wyznaje jej miłość poprzez media społecznościowe. Kobieta również chętnie opowiada o związku. Tym razem dowiedzieliśmy się, że para planuje ślub. Były polityk udostępnił InstaStories ukochanej, za pomocą którego postanowił podzielić się ze swoimi obserwatorami informacjami na temat nadchodzącej ceremonii.

Sukienka już jest i nie będzie żadnych tiuli, księżniczek. Prosta, skromna, ale za to bardzo krótka z długim wycięciem na plecach. O tym, że jesteśmy już po ślubie, dowiecie się dużo później. Zdradzę kiedyś kilka kadrów z tego dnia. Skromność. Szczęście. Miłość. Bez balu

- dowiadujemy się z mediów społecznościowych. Już niejednokrotnie były premier wyznawał, że kocha Martynę i ma wobec niej poważne plany. W zeszłym roku nawet oświadczył się ukochanej i jak widać, nie chcą zwlekać z kolejnym etapem w związku. Następnie odniósł się do swojej kariery politycznej oraz tego, że teraz zamierza odpuścić i stawia na miłość.

Kochamy Polskę. Polityka to praca dla dobra wspólnego. Pracowałem 30 lat. Dziś czas na młodszych. Dziś czas na miłość, dziś czas na cieszenie się sobą, życiem, szczęściem.

Kazimierz Marcinkiewicz był już dwukrotnie żonaty

To nie byłby pierwszy ślub polityka. Już wcześnie dwa razy mówił "tak". Jego pierwszą żoną była Maria, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 1981 roku. Poznali się jeszcze w technikum, choć na początku wcale się nie polubili. Przez wielu określana była jako wzorowa małżonka. W 2009 roku doszło jednak do rozwodu. Marcinkiewicz ma z Marią czworo dzieci. Następnie w tym samym roku były premier poślubił Izabelę Olchowicz, którą określał jako "Isabel". Chętnie dzielił się miłością do młodszej o ponad 20 lat partnerki. Małżeństwo trwało do 2018 roku, a następnie toczyli batalię o alimenty.

