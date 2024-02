Andrzej Sołtysik spędził 26 lat w TVN-ie. Jego przygoda ze stacją dobiegła końca w czerwcu ubiegłego roku. Do dziś nie wie, dlaczego tak się stało, ale ma swoją teorię na ten temat. Wtedy też z pracą pożegnała się m.in. Anna Kalczyńska czy Małgorzata Ohme. - Nie powiedziano mi dlaczego. Powiedziano mi tylko, że to nic osobistego. To była chyba prosta selekcja. Przyszła nowa pani dyrektor, postanowiła coś zmienić, albo miała taką sugestię, żeby coś zmienić, żeby prowadzących było mniej. Wybrała sobie swoich, namaściła następnych i powstała nowa drużyna pierścienia i ja się w niej nie znalazłem. Myślałem, że mam tam swoje miejsce jako pan Andrzej z telewizji śniadaniowej. I się dobrze czułem, a stało się inaczej - powiedział w najnowszym wywiadzie dla Świata Gwiazd.

Andrzej Sołtysik po zwolnieniu z TVN dotarł do dna depresji

Po zwolnieniu z "Dzień dobry TVN", Andrzej Sołtysik miał jeszcze trzymiesięczną odprawę i trzymiesięczny zakaz konkurencji. Utrata pracy z dnia na dzień, czego nic wcześniej nie zwiastowało, odbiła się na jego zdrowiu. - Gorzej niż przy pierwszym i drugim rozwodzie. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Zezłościłem się najpierw. Poprosiłem o chwilę przerwy, by wyjść na papierosa - wspomniał. Podczas ostatniej rozmowy z włodarzami TVN - dyrektor programowa stacji - Lidia Kazen, nie pofatygowała się, by podziękować dziennikarzowi za lata pracy. Wysłała w swoim imieniu trzy inne osoby.

Potem wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa, przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale niedługi epizod depresyjny. Dotarłem do granic, do dna depresji. A potem jakoś czas leczy rany, trochę czasu minęło, życie zaczęło się toczyć dalej - dodał.

Andrzej Sołtysik wrócił do pracy

Andrzej Sołtysik na początku 2024 roku wrócił do pracy w mediach. Dołączył do dwóch redakcji w Iberionie czyli: Gońca i Świata Gwiazd, gdzie ma prowadzić dwa programy. - Jestem podekscytowany dołączeniem do znakomitych twórców i zespołu tworzącego Iberion. Pozostając w moim filmowym świecie, zaproszę widzów do nowego, wyjątkowego miejsca - skomentował nową pracę. Na razie ma tam za sobą rozmowę z Jackiem Braciakiem czy Anną Kalczyńską.

