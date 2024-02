Sława Przybylska zdradziła sekret doskonałej formy. "Rozmawiam z brzozami"

Sława Przybylska to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych artystek na polskiej scenie muzycznej. Piosenkarka ma na swoim koncie niezliczoną ilość przebojów, a jej głos wciąż wywołuje zachwyt. Artystka pojawiła się w sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" w telewizyjnej Dwójce i chętnie odpowiedziała na zadawane pytania. Najbardziej zaskakujący okazał się sposób na zachowanie doskonałej formy. Okazuje się, że brzozy odgrywają tu kluczową rolę.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy nie zmieniają się mimo upływającego czasu

Sława Przybylska darzy brzozy szczególnym uczuciem. Wiele im zawdzięcza

Podczas sobotniego wydania "Pytania na śniadanie" w studiu pojawiła się wyjątkowa gościni. Była nią charyzmatyczna Sława Przybylska. Podczas całego spotkania uśmiech nie schodził z jej twarzy. Wokalistka zapytana o doskonałą kondycję bez chwili zastanowienia wyjawiła, że podstawą jest ruch. Kluczową rolę odgrywa także natura.

Dla mnie ćwiczenia nie są obowiązkiem, ale radością. Wstaję rano i widzę za oknem brzozy, a jak była jesień i jeszcze miały liście, to one tańczyły z wiatrem. Od brzóz uczyłam się tańca. Rozmawiam z brzozami, one mają moc, która powoduje radość. Dzisiaj śpią, bo nie mają już liści, więc nie mogłam się z nimi dogadać- powiedziała Sława Przybylska podczas wizyty w studiu "Pytania na śniadanie".

Sława Przybylska nie boi się przemijania. Ma specyficzne spostrzeżenia w tej kwestii

W dalszej części rozmowy poruszono temat przemijającego czasu. Okazuje się, że dla artystki absolutnie nie jest to powód do zmartwień. "Nie zwracam uwagi na przemijanie. Mówi się, że nie mam czasu, czas ucieka, on wcale nie ucieka, on jest abstrakcją, tajemnicą, on jest wieczny, on nie przemija, tylko my przemijamy (...). Ponieważ jestem w bardzo dobrym kontakcie z boginią Hebe - symbolem młodości - w związku z tym będę śpiewać, ale do wiecznej młodości" - dodała Sława Przybylska. Piosenkarka zawodowo związana jest z muzyką już od blisko 70 lat. Liczba ta robi ogromne wrażenie. Po krótkiej przerwie piosenkarka wróciła do koncertowania i wciąż zaraża pozytywnym spojrzeniem na świat.

Sława Przybylska KAPiF