Niedawno ruszył nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz założył Kanał Zero, który szybko zdobył dużą popularność. W jednym z odcinków wystąpił nawet Andrzej Duda. Dziennikarzowi towarzyszył również Robert Mazurek. Wywiad z prezydentem odbił się szerokim echem w sieci. Nie każdemu przypadł do gustu. Kinga Rusin miała kilka zarzutów. W mediach społecznościowych zarzuciła Stanowskiemu sympatyzowanie ze spółkami Skarbu Państwa. Nie omieszkała również wspomnieć o bracie Mazurka, który jest prezesem zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Dziennikarka zauważyła też, że kanał powstał po przegranych przez PiS wyborach. Na odpowiedź mężczyzn nie trzeba było długo czekać.

Kinga Rusin ripostuje Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi. Dziennikarka nie owijała w bawełnę

Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski odnieśli się do słów Kingi Rusin. Nie obyło się bez złośliwości. - Przyznaję, że ten kanał powstał po przegranych przez PiS wyborach. Mało tego, powstał też po bitwie pod Grunwaldem - śmiał się założyciel Kanału Zero. Panowie wytknęli również Rusin latanie samolotami, mimo że dziennikarka twierdzi, że dba o ekologię. Pominęli jednak temat spółek Skarbu Państwa i brata Mazurka. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Kingi Rusin.

Do Stanowskiego i Mazurka: latam i będę latać po całym świecie, bo latam za swoje, a nie za kasę ze spółek Skarbu Państwa. Oczywiście z dzisiejszego programu, w którym panowie razem występowali, dowiedzieliśmy się zero o dziwnych powiązaniach założycieli Kanału Zero ze środowiskiem PiS, w tym wizytach Stanowskiego w siedzibie Orlenu

- grzmiała Kinga Rusin na Instagramie. Zadała również mężczyznom kilka pytań. Stwierdziła, że są to bardzo ważne kwestie, które powinny zostać rozstrzygnięte. "Po pierwsze - na ile jest to projekt polityczny i czy jest na bazie układu z politykami, a na ile czysto medialny. Po drugie - ile pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa trafiło pośrednio do tego projektu za pośrednictwem Stanowskiego, w tym z poprzedniego projektu" - chciała wiedzieć dziennikarka. Po czyjej jesteście stronie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Kinga Rusin na Instagramie fot. Instagram/@kingarusin/screenshot

Co Stanowski i Mazurek powiedzieli o Kindze Rusin?

Zanim Stanowski i Mazurek doczekali się ciętej riposty, sami nie szczędzili słów na temat Kingi Rusin. Poruszyli jej temat w jednym z filmików. Jakie dokładnie słowa padły z ich ust? - To jest w ogóle niesamowite, ile siły ma ta kobieta, bo ona walczy o ekologię bardzo mocno i ona między tymi wszystkimi wyspami te tysiące kilometrów płynie wpław. Ona nie jest trucicielką, ona nie lata samolotami. To zdjęcie w helikopterze to było AI, ona tak naprawdę w tym czasie płynęła wpław między Malediwami a Bali, więc wspaniała syrena morska, ja podziwiam - śmiał się złośliwie Stanowski. Z dziennikarki zakpił również Robert Mazurek. - Kinga jest taka ekologiczna, że niedługo będzie miała błonę pławną między palcami - mówił bez wahania na Kanale Zero. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Kinga Rusin odpiera ataki "pisowskich hejterów": Napadliście na mnie i wypisywaliście bzdury

Kinga Rusin i Krzysztof Stanowski Kinga Rusin i Krzysztof Stanowski ; Fot. KAPIF; Instagram.com/krzysztof.stanowski