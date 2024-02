Mateusz Gessler, który szerzej znany jest przede wszystkim z roli jurora w kulinarnych programach telewizyjnych, spełnia się także jako restaurator. Jest właścicielem trzech stołecznych lokali, a jeden z nich obchodził właśnie siódme urodziny. Gessler postanowił uczcić to wydarzenie, organizując 9 lutego dużą imprezę. Na liście gości znaleźli się m.in. Katarzyna Cichopek. Maciej Kurzajewski, Joanna Jabłczyńska czy Michał Szpak.

Katarzyna Cichopek dostała prezent na imprezie Mateusza Gesslera

Zaproszone gwiazdy chętnie relacjonowały event w mediach społecznościowych. Cichopek i Kurzajewski na ten wieczór postawili na podobne outfity i prezentowali się bardzo elegancko w granatowych garniturach. Joanna Jabłczyńska wybrała z kolei klasyczną małą czarną, którą zestawiła z długimi kozakami. Na wydarzeniu pojawiła się także Lara Gessler. Zbieżność nazwisk z gospodarzem imprezy w jej przypadku nie jest przypadkowa. Ojcowie Lary i Mateusza Gesslerów - Piotr i Adam - byli braćmi. Restaurator bardzo ucieszył się zresztą z obecności kuzynki, co podkreślił na InstaStories.

Z mediów społecznościowych możemy dowiedzieć się także, że gościom zaserwowano wykwintne menu, w którym znalazły się m.in. pierożki z gęsiną, carpaccio z ośmiornicy, filet z jelenia, linguini w sosie truflowym, crepes suzette czy tarta tymiankowa. Jak donosi Plejada, jedzenie to nie jedyna rzecz, którą Mateusz Gessler uraczył swoich gości. Obecne na wydarzeniu osoby wzięły dział w loterii. Tym razem poszczęściło się Katarzynie Cichopek, która w prezencie otrzymała patelnię. Nina Terentiew zdobyła za to komplet garnków. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Mateusz Gessler stracił posadę w Polsacie

Mateusz Gessler zasłynął w mediach przede wszystkim jako juror programu "MasterChef Junior". W późniejszych latach prowadził także program "Drzewo marzeń", a następnie dołączył do polsatowskiego show "Hell's Kitchen". Jesienią ubiegłego roku w TV4 ukazał się nowy program z udziałem Mateusza Gesslera zatytułowany "Para do gara. Ona mówi, on gotuje". Niestety produkcja znalazła się na liście wprowadzonych przez Edwarda Miszczaka nowości, które nie zdały egzaminu. W listopadzie ubiegłego roku serwis WirtualneMedia.pl informował, że program nie będzie kontynuowany z powodu niezadowalającej oglądalności.