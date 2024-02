Joanna Przetakiewicz to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek w kraju. Ogromną popularność przyniosło jej założenie własnej marki odzieżowej i w kroczenie z przytupem do świata mody. Projektantka w mgnieniu oka zyskała całkiem sporą rzeszę fanek, które często inspirują się jej estetyką i wyczuciem stylu. Joanna Przetakiewicz należy do grona kobiet, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Na jej kontach regularnie pojawiają się coraz to nowsze treści. Tym razem miłośniczka mody podzieliła się z fanami zdjęciem ze swojej rezydencji. Uwagę zwraca nie tylko wystrój, ale również kosztowna stylizacja.

Joanna Przetakiewicz cała w Chanelach. Przepych widać gołym okiem

Na instagramowym koncie Joanny Przetakiewicz zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą zdjęcia, jakie opublikowała projektantka. Miłośniczka mody zapozowała na schodach swojej rezydencji, która mieści się w uwielbianym przez osoby ze sporą zasobnością portfela Konstancinie. Projektantka do fotografii ubrała się klasycznie, lecz z pazurem. Postawiła na biało-czarny zestaw składający się z krótkiej, dopasowanej spódnicy i dopasowanego żakietu. Pod spodem znalazła się biała bluzka, która rozświetliła całość. Stylizacja była naprawdę dobra, lecz pierwsze skrzypce zagrały tutaj dodatki - eleganckie pantofle Chanel na obcasie i charakterystyczna torebka tego samego domu mody. Ich łączny koszt to kwota rzędu 40 tysięcy złotych. Nowoczesnego charakteru nadała czesana wiatrem fryzura w odcieniach blondu.

Joanna Przetakiewicz ma ścianę z luster. To nie jedyne luksusy w jej rezydencji

Poza kosztowną stylizacją uwagę przykuwa także samo wnętrze. Lustrzana ściana to esencja stylu glamour, który uwielbia projektantka. Efektownie odbijają się w niej zdjęcia z Rinke Rooyensem, które nadają pomieszczeniu niepowtarzalnego klimatu. Na uwagę zasługują również drewniane schody i podłoga. Świetnie równoważą one chłodną elegancję i nadają nieco bardziej przytulnego charakteru. Pies projektantki, który znalazł się tuż obok niej, wygląda na wyraźnie zadowolonego.

