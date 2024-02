Serial "Rodzina zastępcza" był emitowany na stacji Polsat od 1999 roku. W krótkim czasie stał się hitem. Rok później do produkcji dołączyła Joanna Trzepiecińska, która wcieliła się w rolę Alutki Kossoń. Jej postać była natchnioną artystką, która mieszkała obok Kwiatkowskich wraz z mężem Jędrulą i gosposią. Po zakończeniu kultowego formatu, Trzepiecińska zajęła się karierą na deskach teatru. Obecnie można ją zobaczyć w kilku spektaklach. Jak teraz wygląda słynna Alutka? Zobaczcie sami.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Mrozowska, czyli Majka z "Rodziny zastępczej". Co sądzi o serialu? "Jestem ważnym elementem dorastania"

Joanna Trzepiecińska występuje w teatrze. Dla 58-latki zatrzymał się czas?

Joanna Trzepiecińska obecnie spełnia się jako aktorka teatralna. 58-latka angażuje się również w inne projekty. Na przestrzeni lat pokazała, że świetnie radzi sobie w dubbingu. Użyczyła głosu między innymi w filmie "Gdzie jest Nemo?". Mało kto wie, że serialowa Alutka ma talent wokalny i wydała kilka płyt. Jakiś czas temu pojawiła się w show "Mask Singer", gdzie była jurorką. Program stacji TVN nie zdobył jednak dużej popularności i obecnie nie planuje się kolejnej edycji. Obecnie Trzepiecińską można zobaczyć w spektaklu "Jak Zabłocki na mydle". Jej partnerem w sztuce jest Tomasz Dedek, czyli serialowy Jędrula z "Rodziny zastępczej". Co ciekawe, aktorzy ponownie grają małżeństwo. Niedawno kobietę można było zobaczyć w Teatrze Imka na próbie spektaklu "Apetyt na czereśnie". Nie da się ukryć, że aktorka niewiele się zmieniła. Na próżno można szukać na niej oznak upływającego czasu. Wygląda na to, że kobieta nadal przypomina swoją postać, w którą wcielała się dwie dekady temu. Śledzicie działalność Joanny Trzepiecińskiej? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Joanna Trzepiecińska fot. KAPIF.pl

Joanna Trzepiecińska mogła zagrać dziewczynę Bonda. Nie przyjęła roli

Joanna Trzepiecińska jakiś czas temu stanęła przed trudną decyzją. Aktorka mogła wcielić się w rolę wybranki serca Jamesa Bonda. Kobieta odrzuciła jednak propozycję. W rozmowie z Plejadą wyjaśniła, co nią kierowało. - Dostałam od agencji zaproszenie na zdjęcia próbne do nowej części przygód Jamesa Bonda. Ale z niego nie skorzystałam. Chodziło o tę rolę, którą ostatecznie zagrała Izabella Scorupco. (...) Byłam wtedy zajęta czymś innym. Komuś może wydawać się, że straciłam szansę na wielki skok w karierze, ale ja postrzegałam to inaczej - wyznała w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Pamiętacie Alutkę z "Rodziny zastępczej"? Joanna Trzepiecińska zrezygnowała z grzywki

Joanna Trzepiecińska Agencja Wyborcza.pl