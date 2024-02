Karolina Gorczyca to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Ogromną popularność przyniosła jej rola w "Czasie honoru" Telewizji Polskiej. To właśnie wtedy Gorczyca zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. Serialowa Ruda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje coraz to nowsze treści. Pokazuje zarówno swoje życie od strony prywatnej, jak i zawodowej. Robi to jednak na swój własny, niepowtarzalny sposób. Tym razem aktorka opublikowała na swoim instagramowym koncie niecodzienną fotografię. Zmiana fryzury jest wyraźnie zauważalna.

Zobacz wideo Tak Karolina Gorczyca wyglądała w Paryżu

Karolina Gorczyca nie boi się zmian. Nowa fryzura wymagała sporo odwagi

Na instagramowym koncie Karoliny Gorczycy zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą metamorfozy, jaką przeszła aktorka. Chodzi o włosy. Gwiazda "Czasu Honoru" zdecydowała się na znacznie krótszą fryzurę i zupełnie inną niż dotychczas formę. Różnica widoczna jest gołym okiem. Wyszło na lepsze? Efekt strzyżenia ocenił Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Karolina Gorczyca wie, co w trawie piszczy. Aktorka zdecydowała się na naprawdę odważne strzyżenie, które doskonale wpisuje się w aktualne trendy. Długie włosy odeszły w niepamięć, a na ich miejscu pojawiła się średniej długości fryzura. Nowa forma świetnie pasuje do kształtu twarzy aktorki. Jest dziewczęco, a jednak z pazurem. Półokrągła, rozkładająca się na boki grzywka dodała lekkości i bardzo modnej obecnie objętości. W połączeniu z ciemnym, chłodnym kolorem całość przywodzi na myśl najbardziej stylowe mieszkanki Paryża. W tym przypadku radykalne cięcie wyszło aktorce zdecydowanie na dobre - stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Karolina Gorczyca zachwyciła fanów. Nowa fryzura aktorki robi wrażenie

Pod opublikowanym przez aktorkę zdjęciem w mgnieniu oka pojawiło się naprawdę sporo polubień. Nie obyło się także bez lawiny komentarzy. "Przepiękna z pani kobieta i niezwykle utalentowana aktorka" - napisała jedna z kobiet. "Karolina, jesteś jak zawsze perfekcyjna" - dodała inna. Metamorfoza aktorki spotkała się z wyjątkowo ciepłym przycięciem przez internautów.

Karolina Gorczyca Fot. KAPIF