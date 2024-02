W sobotę, 10 lutego 2024 roku, Izabela Zaiske poinformowała o śmierci swojej mamy - Teresy Orczyk, którą bliscy nazywali Bunią. Miała 87 lat. Znają ją widzowie TTV, którzy oglądali program "Gogglebox. Przed telewizorem". "Serce nasze przepełnia żal, smutek, rozpacz. Dzisiaj przestało bić pełne miłości, oddania serduszko naszej ukochanej mamuchny i Buni. Życie zaczyna się i kończy, ale dla najbliższej osoby nie ma wieku i obojętnie, ile ma lat, zawsze jest to za mało, a ból rozsadza serce i wnętrze. Mamuniu, byłaś ogromnie troskliwą, kochającą bez granic, oddaną bez reszty matką i babcią. Nie wiem, jak poradzimy sobie bez ciebie" - napisała na Instagramie pogrążona w żałobie Izabela Zeiske. A w rozmowie z Plotkiem zmarłą emerytkę wspomina inny uczestnik programu TTV- Mariusz Kozak.

Mariusz Kozak wspomina zmarłą mamę Izabeli Zeiske

Mariusz Kozak nie ma wątpliwości, że program "Gogglebox. Przed telewizorem" już nigdy nie będzie taki sam i nikt nie wypełni po niej pustki. Na temat zmarłej może mówić tylko w superlatywach. - Według mnie to była ostatnio najlepsza uczestniczka programu "Gogglebox". Jak dołączyła do nas, to natychmiast spodobało mi się jej poczucie humoru, bystrość, klasa i inteligencja. Była bardzo elegancka. Jako jedyna potrafiła zgasić i wprawić w zakłopotanie swoją córkę, Izabelę Zeiskę, która jak wiemy, ma zawsze mnóstwo do powiedzenia na każdy temat - powiedział nam Kozak.

Uwielbiałem te jej miny i złośliwości w stosunku do córki. Ale było widać na ekranie, taką kochającą, wspierającą się rodzinę. Wiem, że występy w programie przynosiły jej bardzo dużo radości. Była dumna i zadowolona z tego, że ludzie ją zaczepiają na ulicy i robią sobie z nią zdjęcia. Ten program dobrze na nią wpływał. Miała fajną przygodę na koniec życia - dodał uczestnik "Gogglebox. Przed telewizorem".

Program "Gogglebox" żegna zmarłą uczestniczkę

Po informacji o śmierci mamy Izabeli Zeiske, na profilu stacji TTV na Instagramie pojawił się post, w którym ją pożegnano. Redakcja złożyła kondolencje rodzinie zmarłej. "Żegnaj kochana pani Buniu. Będzie nam pani bardzo brakowało. Składamy wyrazy współczucia dla całej rodziny" - napisała redakcja TTV. Pod postem pojawił się komentarz od zrozpaczonej córki. "Sercem dziękujemy" - napisała Izabela Zeiske. Internauci również pożegnali słynną Bunię. Docenili jej udział w programie. "Cudowna kobieta", "Uwielbiałam poczucie humoru Buni", "Najszczersze kondolencje, będzie brakować babci przed telewizorem", "Nasza kochana Bunia", "Życzę siły", "Wyrazy współczucia. Bardzo będzie nam brakować Buni" - pisali w komentarzach.

Izabela Zeiske z mamą. Fot. instagram.com/iza_zeiske/