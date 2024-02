W mediach często mówi się o sobowtórach gwiazd czy członków rodziny królewskiej. Niedawno pisaliśmy też o gwiazdach, które nie są spokrewnione, ale tak do siebie podobne, że bywają mylone na czerwonych dywanach. Rzadziej mówi się o sobowtórach wśród polityków. Senator USA Chris Coons i kanclerz Niemiec Olaf Scholz postanowili to zmienić.

"Kto jest kim". Niemal identyczni politycy zrobili sobie selfie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz 9 lutego pojawił się w Waszyngtonie, by wziąć udział w rozmowach dotyczących dalszej pomocy USA dla Ukrainy. Przypomnijmy, że Republikanie, delikatnie mówiąc, nie są chętni, by dalej wspierać Kijów. Niemiecki polityk apelował o to, by pomagać Ukrainie, która odpiera rosyjską agresję. Tego dnia kanclerz spotkał się również z prezydentem USA Joe Bidenem. Jak widać wizyta niemieckiego polityka nie należała do najłatwiejszych. Scholz znalazł jednak chwilę na odrobinę uśmiechu. Wszystko za sprawą amerykańskiego senatora Chrisa Coonsa. Panowie, którzy wyglądają niemal identycznie, postanowili zrobić sobie selfie. Na zdjęciach widać, że fizyczne podobieństwo jest uderzające (tym, którzy nie mogą rozpoznać polityków podpowiadamy, że Scholz zapozował w bordowym krawacie, natomiast Coons niebieskim). Panowie mają te same uśmiechy, podobne rysy twarze, a nawet są niemal tego samego wzrostu (mają około 170 cm). Politycy są również w podobnym wieku - Coons ma 60 lat, a Scholz 65 lat.

Wspólne zdjęcie sprawiło politykom dużo radości. "Wer ist wer?" (pol. "kto jest kim?") - napisał na serwisuje X (dawnym Twitterze) senator USA Chris Coons. Scholz również pochwalił się fotografią ze swoim sobowtórem. "Miło znów zobaczyć mojego sobowtóra" - napisał pod zdjęciem, które opublikował na tej samej platformie. Warto w tym miejscu nadmienić, że politycy się znają i po raz pierwszy spotkali się w listopadzie 2021 roku. Już wtedy ich aparycja wzbudzała duże zainteresowanie.

