Halina Skoczyńska zmarła trzy dni przed premierą spektaklu. "Nawet nie wiedziała, że go ma"

Halina Skoczyńska była aktorką telewizyjną i teatralną. Na scenie zadebiutowała w 1976 roku w spektaklu "Anna Livia" w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Miała na koncie ponad 80 ról w znanych produkcjach. Widzowie mogli kojarzyć ją z seriali "Na dobre i na złe", "Prawo Agaty" oraz "Pierwsza miłość". Największą popularność przyniósł jej jednak występ "Rodzince.pl", w której grała energiczną babcię Janinę. Aktorka zmarła nagle 17 maja w 2016 roku. Miała 62 lata i plany zawodowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski: Tata mówił, że jestem bardziej podobny do Karolaka niż do niego

Halina Skoczyńska planowała wystąpić w teatrze. "To był tętniak"

Śmierć aktorki zszokowała całą Polskę. Halina Skoczyńska była aktywna zawodowo i 20 maja 2016 roku miała zagrać na premierze spektaklu "Twoje i moje" w reżyserii Roberta Glińskiego. Zmarła trzy dni wcześniej. Wydarzenie zostało odwołane ze względu na okoliczności. Michał Grudziński, który grał męża Skoczyńskiej w "Rodzince.pl", opowiedział o przyczynie śmierci aktorki i jej ostatnich chwilach. - To był tętniak. Hanka nawet nie wiedziała, że go ma. Operacja trwała blisko 12 godzin, lekarze do końca walczyli o jej życie - powiedział aktor w wywiadzie dla "Na Żywo". Małgorzata Kożuchowska wyznała, że tydzień przed śmiercią Haliny Skoczyńskiej zaczęły się nagrania do "Rodzinki.pl". Była pewna, że uda im się spotkać na planie. - Nie jestem w stanie jeszcze w tej chwili uwierzyć w to, co się stało (...) Halina była wielką aktorką i wspaniałą osobą. Odważną, wciąż młodą i pełną energii i radości - mówiła dla "Faktu" serialowa Natalia Boska.

Halina Skoczyńska nie miała łatwego życia. Jej syn zmagał się z chorobą

Życie aktorki było przepełnione trudnymi chwilami. W 2015 roku Halina Skoczyńska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o śmierci jej bliskich. Pożegnała tatę, starszą siostrę oraz mamę. Aktorka drżała także o życie swojego syna Szczepana. Lekarze zdiagnozowali u niego groźną chorobę. - Nie zdążyłam jeszcze się z tym pogodzić, gdy odeszła moja kochana siostra, zaledwie parę lat ode mnie starsza. Ja sama w wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty. Pół roku później rozchorowało się moje jedyne dziecko, a lekarze przygotowywali mnie na najgorsze - mówiła w wywiadzie dla "Grazii". Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i z czasem syn aktorki wrócił do zdrowia. Zamieszkał w Londynie z żoną. ZOBACZ TEŻ: Zosia z "Rodzinki.pl" jest już oficjalnie dorosła. 18. urodziny wyglądały jak mini wesele

Halina Skoczyńska Fot. KAPiF.pl