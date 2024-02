Od 26 stycznia Radosław Majdan do długiej listy doświadczeń zawodowych może dodać także prowadzenie podcastu. Były piłkarz jest gospodarzem audycji "Cały ten Majdan", którą można oglądać m.in. na kanale Przeglądu Sportowego. W studiu programu Majdana gościli już Omenaa Mensa i Rafał Brzoska oraz Szymon Marciniak i Tomasz Listkiewicz. Trzeci odcinek miał dla sportowca bardziej rodzinny wymiar. Gośćmi podcastu byli bowiem Małgorzata Rozenek oraz jej ojciec Stanisław Kostrzewski. Nie obyło się bez kilku prywatnych tematów.

Małgorzata Rozenek weszła w słowo ojcu. Tak zareagował Radosław Majdan

Z racji tego, że zarówno prowadzący, jak i jego goście, dobrze się znają, ten odcinek podcastu Majdana miał nieco luźniejszą strukturę. Być może aż nazbyt luźną. Małgorzata Rozenek często dopowiadała do tego, co mówił jej tata, a czasem wręcz wchodziła mu w słowo. Taka sytuacja miała miejsce, gdy Radosław Majdan zauważył podczas rozmowy, że kobiety w swoich mężach często próbują znaleźć cechy ojców. - Czy masz świadomość, jak wysoko podniosłeś poprzeczkę? - zwrócił się do Stanisława Kostrzewskiego. - Ma, ma. Dlatego jesteś moim trzecim mężem - odpowiedziała natychmiast Małgorzata Rozenek. Gospodarza rozbawiła nieco odpowiedź żony, ale mimo to postanowił uspokoić jej reakcję, aby dała wypowiedzieć się w tej kwestii ojcu.

Ale poczekaj, Małgosiu...

- zwrócił się do żony. Kostrzewski na całą sytuację zareagował żartem - Dziękuję bardzo, ale już tu córka odpowiedziała. Pewny byłem, że w ten sposób odpowie. - Dotąd szukałam, aż znalazłam - zażartował. Ojciec Małgorzaty Rozenek z pytania wybrał zręcznie i przyznał już poważnie, że ze wszystkim poprzednimi zięciami ma do dziś dobry kontakt, lubi ich jako ludzi i zawsze popierał wybory córki.

Małgorzata Rozenek i Stanisław Kostrzewski w podcaście Radosława Majdana Małgorzata Rozenek i Stanisław Kostrzewski w podcaście Radosława Majdana, YouTube/Przegląd Sportowy

Małgorzata Rozenek trzy razy wychodziła za mąż

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ślub wzięli w 2016 roku. Prezenterka już wcześniej tworzyła medialny związek z aktorem Jackiem Rozenkiem, z którym doczekała się dwóch synów. Pobrali się w 2003 roku, jednak relacja zakończyła się rozwodem dziesięć lat później. Najmniej wiadomo o pierwszym mężu Małgorzaty Rozenek, bo ona sama publicznie mówi o nim bardzo zdawkowo. - Moje pierwsze małżeństwo było bardzo racjonalne, bardzo miłe. Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik… Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj - opowiadała w podcaście "WojewódzkiKędzierski".