Olga Mildyn to dziennikarka i reporterka, która jest związana ze stacją TVN od 2010 roku. Kobieta ma na koncie kilka zawodowych sukcesów, w tym m.in. nominację do nagrody Grand Press oraz wyróżnienie od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 2022 roku wydała swoją książkę pt. "Podłość". Teraz dziennikarka czeka na kolejny ważny etap w życiu. Właśnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Wykorzystała do tego specjalną okazję. W sieci od razu posypały się gratulacje od internautów.

Olga Mildyn ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Dodała post w wyjątkową okazję

Olga Mildyn świętowała urodziny w tłusty czwartek. Dziennikarka zamieściła wyjątkowy post w mediach społecznościowych. Postanowiła wykorzystać specjalną okazję do tego, aby ogłosić, że spodziewa się dziecka. Dodała zdjęcie z widocznym brzuchem ciążowym i żartobliwym podpisem. W poście nawiązała do obchodzonego święta i swoich urodzin. "Dziś niby tylko (niecałe) dwa pączki, a efekty jakby spektakularne - słodko i brzuch bliski eksplozji. Takie urodziny to ja mogę mieć częściej! Dziękuję wam za wszystkie życzenia, pozostaje mi trzymać kciuki, żeby się spełniły, zjeść do końca tego napakowanego pistacją potwora i nie przewrócić się po tym z wrażenia. Ludzie, fajnie was mieć" - czytamy na profilu dziennikarki na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie dwa tysiące użytkowników. Więcej zdjęć Olgi Mildyn znajdziesz w galerii na górze strony.

Olga Mildyn w ciąży. Internauci gratulują w komentarzach

Pod postem Olgi Mildyn, w którym ogłosiła ciążę, pojawiło się dużo komentarzy. Internauci od razu pospieszyli z gratulacjami i życzeniami urodzinowymi dla dziennikarki. "Wszystkiego cudownego, najpiękniejszy pączuszku świata", "Wszystkiego najpiękniejszego", "Kreatywny sposób na ogłoszenie ciąży. Pani Olgo, gratuluję", "Najsłodszego pączka", "Wszystkiego dobrego. Cudowny pączek" - czytamy na profilu dziennikarki. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka jeszcze nie urodziła, a fani już dopytują o drugie dziecko. Modelka tłumaczy

