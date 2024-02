Prezenterka od prawie czterech lat pojawia się w "Dzień dobry TVN", a telewizją TVN związana jest od dziesięciu lat. Wielu widzów kojarzy ją wyłącznie z roli prowadzącej program śniadaniowy. Tylko garstka pamięta, że Paulina Krupińska została Miss Polonia w 2012 roku. Postanowiła zdradzić, jak tak naprawdę wygląda jej codzienne odżywanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska o Dniu Kobiet i mieszkaniu w Zakopanem. „Nigdy się nie zestarzeję!"

Paulina Krupińska nie ukrywa prawdy na temat swojej diety

Krupińska od lat jest jedną z ulubionych prezenterek. Była Miss Polonia nie ma zamiaru udawać, że stosuje dietę, by utrzymać odpowiednią sylwetkę. Jak się okazuje, gwiazda nie ma zamiaru zmuszać się do jedzenia rzeczy, które jej nie smakują. Jeśli chodzi o utrzymanie szczupłej sylwetki, stawia na odpowiednią ilość aktywności fizycznej. Nawet podczas minionego tłustego czwartku postanowiła, że zje przynajmniej trzy pączki. A wszystko spali podczas treningów. Najchętniej biega i jeździ na rowerze. Modelki bardzo często stosują niezwykle restrykcyjne diety, które mogą doprowadzić do powikłań zdrowotnych. Paulina Krupińska przyznała, że gdy pojawiała się na wybiegach oraz sesjach zdjęciowych, chciała schudnąć, gdyż jak określiła "byłam największa wśród modelek". Jej były chłopak postanowił podsunąć jej pomysł na dietę, podczas której pije się wyłącznie kefir.

Mój ówczesny chłopak, który był sportowcem, powiedział: "słuchaj, jest taka dieta kefirowa, że się pije kefir przez trzy dni i tak się zrzuca ileś kilogramów" (...) Nie znoszę kefiru, ale wypiłam chyba ze dwie butelki i po trzech godzinach powiedziałam: "koniec tej diety"

- ujawniła w rozmowie z Plejadą.

Paulina Krupińska uwielbia słodycze. Wiemy, co lubią jeść jej dzieci

Prezenterka stara się na co dzień jeść zdrowo. Modelka jest fanką słodyczy i nie ma zamiaru z nich rezygnować - szczególnie z ciast swojej mamy. Jeśli chodzi o jej pociechy, lubią proste dania - w szczególności ryby. Syn uwielbia także sałatki i warzywa, a córka stawia na owoce. - Lubią bardzo proste, szybkie, sprawdzone potrawy, więc nie jestem tą osobą, która siedzi w kuchni trzy godziny, a potem trzy godziny sprząta. Bardzo cieszę, że moje dzieci są fanami najtańszego i najprostszego makaronu, czyli makaronu z masłem i parmezanem. Klasyk. Dodatkowo na przykład jeszcze pesto - dodała w rozmowie z Plejadą.

Paulina Krupińska Paulina Krupińska bez grama makijażu. Pokazała zdjęcia po wymagającym treningu / Fot. KAPiF.pl