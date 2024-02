Internauci od razu się poruszyli, gdy w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie Karoliny Gorczycy i Krzysztofa Czeczota. Spekulacje na temat ich związku obiegły media. Aktorzy przez dłuższy czas milczeli, a jedyne co było wiadome, to fakt, że wspólnie pracowali przy spektaklu teatralnym. Uznali jednak, że to odpowiedni moment, by wyjawić prawdę o ich relacji.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot wyjawili prawdę o tym, co ich łączy

Od jakiegoś czasu wiadomo, że aktorzy wspólnie pracują nad spektaklem "Optymiści". Widzowie będą mogli zobaczyć sztukę w kwietniu w Warszawie. Plotki o tym, że coś ich łączy, wzmogły, gdy pod koniec stycznia dodali wspólne zdjęcie na nartach. Postanowili w końcu odnieść się do medialnych spekulacji i postawili sprawę jasno. W rozmowie z Plejadą wyjawili prawdę na temat ich relacji.

Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu (...) Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa. Po prostu nie uważamy, że jest to potrzebne czy konieczne. Ale skoro pytacie, to z radością odpowiadamy.

- opowiedzieli portalowi. Spełniają się jako rodzina, ale także jako aktorzy. Czeczot zyskał rozpoznawalność dzięki serialowi "BrzydUla". Zagrał w wielu komediach romantycznych, a także wcielił się w Zenka Martyniuka w szeroko komentowanym filmie "Zenek". Gorczyca jest również aktywna w zawodzie. Zagrała, m.in. w serialu "Szadź" u boku Macieja Stuhra oraz w kontrowersyjnym filmie "Pokolenie Ikea".

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot zakończyli poprzednie relacje

Aktor od lat związany był ze scenarzystką Jadwigą Juczkowicz, z którą wziął ślub. Ma z nią jedno dziecko - córkę Polę, która w tym roku skończy pięć lat. Gorczyca ma za sobą dwa poważniejsze związki. Najpierw do 2013 roku była w relacji z aktorem Wojciechem Zielińskim, z którym ma córkę Marię. Następnie postanowiła związać się z Krzysztofem Kosteckim. Para doczekała się syna Henryka, który niedługo będzie miał sześć lat. Jak potwierdzili w rozmowie:

Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki.

