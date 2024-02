Monika Richardson przez lata była związana z Telewizją Polską. Prowadziła w stacji programy "Europa da się lubić" oraz "Pytanie na śniadanie". W 2019 roku dziennikarka została zwolniona z TVP. Wyznała w wywiadzie, że powodem decyzji władz o rozwiązaniu umowy była reklama kawy, w której wzięła udział. - Ja miałam głęboką świadomość, że ja polecę. Po prostu zrobiłam bilans strat i zysków, miałam potrzeby mieszkaniowe, chciałam coś kupić lub sprzedać, nie pamiętam, policzyłam sobie, że warto - wyznała dla Pomponika. Teraz Monika Richardson postanowiła wypowiedzieć się o Jacku Kurskim. Skomentowała jego działania w TVP.

Monika Richardson o Jacku Kurskim i kondycji mediów publicznych

Ostatnio Monika Richardson postanowiła podsumować działalność Jacka Kurskiego w Telewizji Polskiej. Nie szczędziła słów krytyki. - Przez wiele lat powtarzałam, że te zmiany, które wprowadzał Jacek Kurski et consortes, były zmianami w dużej mierze nieodwracalnymi. Bardzo wielu ludziom złamał życie zawodowe, odesłał ich do innych zawodów, niektórych na emeryturę. Zawsze mówiłam, że to będzie bardzo trudne, aby wprowadzić z powrotem względną równowagę polityczną czy też obiektywizm (...) - mówiła w wywiadzie dla Newseria Lifestyle. Monika Richardson podzieliła się także smutną refleksją na temat obecnej kondycji mediów publicznych. - Zniszczyliśmy je i może one już nigdy się nie odrodzą. Niestety nie możemy mieć do nikogo pretensji, tylko do samych siebie - wyznała w rozmowie z Newseria Lifestyle.

Monika Richardson o TVP. "Strategii nie ma"

Monika Richardson opowiedziała także o obecnej sytuacji w TVP. Jej zdaniem działania nowych władz stacji są chaotyczne. - Miałam wrażenie, że ekipa, która przyjdzie po PiS-ie do Telewizji Polskiej, będzie miała klarowną politykę czy strategię wprowadzania zmian. A jednak wydaje mi się, że takiej strategii nie ma, z różnych przyczyn pewnie, ale bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby sytuacja się uspokoiła i żeby wyszli na prostą. Nie mam pojęcia, ile czasu na to potrzebują - powiedziała dla Newseria Lifestyle.

