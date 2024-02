26 grudnia 2022 roku zmarł Emilian Kamiński, aktor, scenarzysta i dyrektor Teatru Kamienica. Miał 70 lat. "O godzinie 7.30, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Emilian Kamiński, twórca i dyrektor Teatru Kamienica, aktor i reżyser. Odszedł przy rodzinie, w swoim domu w Józefowie. Nie ma słów, które potrafiłyby wyrazić smutek i żal pozostawiony w naszych sercach…" - napisano w komunikacie, który pojawił się na stronie teatru. Prawie dwa lata po śmierci aktora jego żona Justyna Sieńczyłło i syn Kajetan Kamiński opowiedzieli o jego chorobie. Jak się okazuje, Emilian Kamiński bardzo późno poznał diagnozę, a to zmniejszyło jego szanse na pokonanie choroby.

Emilian Kamiński długo ignorował objawy choroby. "Okazało się, że jest już bardzo, bardzo źle"

Emilian Kamiński chorował na raka płuc. O chorobie dowiedział się bardzo późno. Kiedy poznał diagnozę, nowotwór dokonał już ogromnego spustoszenia w jego organizmie. W rozmowie z gazetą.pl syn aktora, Kajetan Kamiński wyznał, że jego ojciec długo ignorował objawy, bo był zbyt zaabsorbowany pracą. - Przypuszczamy, że tata mógł chorować od kilkunastu lat. Ale nie przykładał do tego wagi, bo liczył się teatr - podkreślił. Do wizyty u lekarza namówiła go żona, Justyna Sieńczyłlo. Kamiński od dłuższego czasu uskarżał się na problemy z gardłem. Złożył to na karb zawodu aktora.

Emilian nie lubił się leczyć. Często miał nieżyt gardła, co w zawodzie aktora jest czymś normalnym, więc nie chodził do lekarza i nie słuchał mnie, kiedy namawiałam go, żeby poszedł. Jednak ten jego przedłużający się kaszel nie dawał mi spokoju i wreszcie razem z moją przyjaciółką Elą Jasiek wzięłyśmy go na wizytę. Okazało się, że jest już bardzo, bardzo źle…

- wyjawiła Justyna Sieńczyłło w rozmowie z gazeta.pl.

Emilian Kamiński ukrywał chorobę. "Nie chciał, żeby się nad nim użalano"

Kiedy Emilian Kamiński poznał diagnozę, lekarze dawali mu zaledwie trzy miesiące życia. Cała rodzina wierzyła, że pomimo złych rokowań Kamiński pokona chorobę. W planach była nawet specjalna terapia. Podkreślano, że przyczyną nowotworu mógł być ogromny, przewlekły stres. Emilian Kamiński przez lata zaciekle walczył o swój Teatr Kamienica. - Emilian czekał na kolejne eksperymentalne leczenie, ale ostatecznie nie został do niego zakwalifikowany. Wie pani, co jest najgorsze? Że zachorował na raka płuc, a nigdy nie wypalił nawet jednego papierosa. Lekarze mówili, że przyczyną choroby nowotworowej mógł być długoletni stres - powiedziała żona aktora w rozmowie z gazeta.pl. Emilian Kamiński długo walczył o swoje zdrowie i do ostatnich chwil pracował w teatrze i grał w serialu "M jak miłość". - Mąż nie chciał, żeby ludzie dowiedzieli się o jego chorobie. Nie chciał, żeby się nad nim użalano. Zdarzało się, że na próbie mdlał, ale nie odpuszczał. Twierdził, że to ze zmęczenia. Uspokajał w garderobie oddech, wychodził na scenę i grał. Nikt się nie domyślał, że jest ciężko chory. A on po przedstawieniu opadał z sił - powiedziała Justyna Sieńczyłło.

