Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek tworzą jedną z najbardziej gorących par w polskim show-biznesie. Historia ich miłości to gotowy scenariusz na film. Celebrytka już podczas pierwszego spotkania powiedziała do byłego bramkarza, że "będzie jej trzecim mężem". Tak też się stało. Więcej o początkach ich relacji przeczytacie tutaj. Ostatnio małżeństwo miało okazję porozmawiać o swoim związku w nowym podkaście Majdana. Małgorzata Rozenek-Majdan do studia zabrała swojego ojca, Stanisława Kostrzewskiego. Wiadomo już, jakie ma zdanie o swoim zięciu.

Ojciec Małgorzaty Rozenek gościem w podkaście Majdana. "Czy masz świadomość, jak wysoko podniosłeś poprzeczkę?"

Radosław Majdan niedawno wystartował z własnym podcastem. W programie "Cały ten Majdan" pojawiają się ciekawe duety. Wśród gości mogliśmy już zobaczyć Omenę Mensah i Rafała Brzoskę, oraz Szymona Marciniaka i Tomasza Listkiewicza. Tym razem w studiu pojawiła się Małgorzata Rozenek ze swoim ojcem, Stanisławem Kostrzewskim. Zwiastun odcinka właśnie pojawił się na profilu Radosława Majdana na Instagramie. "Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu 'Cały Ten Majdan'. Jak widzicie, udało mi się zaprosić i namówić do tej rozmowy kolejnych wyjątkowych gości. Małgorzata Rozenek i jej tato, a mój Teść, Stanisław Kostrzewski. Porozmawiamy o rodzinie, polityce, show-biznesie, hejcie. Odpowiedzą także na pytania, na które do tej pory nie odpowiadali" - napisał Radosław Majdan. W zapowiedzi odcinka były piłkarz poruszył ze swoim teściem temat relacji damsko-męskich. - Kobiety bardzo często w swoich mężach próbują odnaleźć cechy swojego taty. I czy masz świadomość, jak wysoko podniosłeś poprzeczkę? - zwrócił się do swojego teścia Majdan. Wypowiedź Kostrzewskiego uprzedziła jego córka. - Dlatego jesteś moim trzecim mężem - podkreśliła Małgorzata Rozenek. Wideo zapowiadające odcinek możecie znaleźć na dole strony.

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan fot. kapif.pl

Ojciec Małgorzaty Rozenek szczerze o Radosławie Majdanie. "Tam się zachowywałeś prawidłowo"

W dalszej części zwiastuna podkastu dowiadujemy się, co Stanisław Kostrzewski sądzi o swoim zięciu. W rozmowie została przytoczona jedna z sytuacji z przeszłości, ale jak na razie nie wyjawiono, o co dokładnie chodzi. Ojciec Małgorzaty Rozenek ocenił zachowanie swojego zięcia odnośnie do tej historii. Wygląda na to, że już od samego początku miał o nim bardzo dobre zdanie. - Tam się zachowywałeś prawidłowo. Tam widziałem tę wściekłość i wtedy sobie w życiu nie pomyślałem, że kiedyś się spotkamy, ale pomyślałem: ten chłopak ma, wiesz co… - podkreślił ojciec Małgorzaty Rozenek. Więcej informacji na temat relacji Majdana ze swoim teściem z pewnością poznamy po publikacji całego odcinka.