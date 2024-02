Monika Borys związała się z Jarosławem Kukulskim pod koniec lat 80. XX wieku. Można powiedzieć, że to właśnie relacja z kompozytorem sprawiła, że kobieta porzuciła po czasie marzenia o dalszej karierze. Chodziło o konflikt z jego córką, Natalią Kukulską, o którym ciągle rozpisywały się media, choć nie było to potwierdzone.

Monika Borys stała się gwiazdą, która poślubiła męża Anny Jantar

Matka wokalistki, Halina Teresa "Lala" Osowska–Borys, występowała w Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze". Kobieta postanowiła pójść w jej ślady i również zainteresowała się muzyką. W latach 80. XX wieku stała się jedną z gwiazd polskiej estrady. Swoje pierwsze kroki w przemyśle stawiała u boku Ryszarda Poznakowskiego, który był członkiem jednego z ówcześnie popularnego zespołu Trubadurzy. Później wystąpiła na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie za wykonanie piosenki "Co ty, królu złoty" otrzymała wyróżnienie od publiczności. Z tym utworem wystąpiła także na festiwalu w Sopocie. Borys wykonywała także piosenki takie jak m.in. "Słodka Lady" czy "Nie masz prawa". W 1987 roku poznała Jarosława Kukulskiego, którego poślubiła i doczekała się z nim jednego syna, Piotra, który obecnie znany jest pod pseudonimem Pikej. Kukulski wcześniej związany był z Anną Jantar, z którą miał córkę - Natalię Kukulską. Jantar zmarła w tragicznych okolicznościach, gdyż zginęła w katastrofie lotniczej. Jak Kukulski opowiedział o Borys dla "Angory": "Była przebojowa, piękniutka, miała ogromny temperament. Myślę też, że była we mnie zakochana, tyle że liczyła na zbyt wiele z mojej strony".

Monika Borys odcięła się od rodziny i zakończyła karierę. Co teraz robi?

Problemy pary pojawiły się wtedy, gdy Kukulski zachorował, a w mediach zaczęły pojawiać się niezbyt przychylne artykuły o Borys, gdzie określano ją jako "złą macochę". Podobno Natalia Kukulska miała nie dogadywać się z nową żoną swojego ojca i obie mocno zabiegały o jego uwagę. Córka Anny Jantar nigdy nie odniosła się do tych pogłosek. Przez natłok spraw, kariera Borys wisiała na włosku. W wielu rozmowach opowiadała o trudnej rzeczywistości.

Gazety robią ze mnie potwora. (...) Miałam swoje pięć minut i jestem wdzięczna losowi, że mogłam przeżyć cudowną przygodę z piosenką, ale... to już nie wróci (...) Jestem szykanowana i niszczona (...) Nawet gdy już nie byłam częścią tej rodziny, nadal przy każdym artykule związanym z Natalią czytałam, jakie to ona miała straszne życie ze mną, jaka jestem okropna.

- żaliła się w wywiadach. Ze względu na to, że Monika Borys cały czas była pod lupą mediów, nie mogła w spokoju dalej rozwijać swojej kariery. Postanowiła, że to moment, by odejść z show-biznesu. Wokalistka rozwiodła się z Jarosławem Kukulskim w 2003 roku. Wyznała w rozmowie z Galą: "Nie próbowałam się bronić. Nie reagowałam na oszczerstwa. Ale w końcu miarka się przebrała... Postanowiłam się rozwieść i zniknąć z życia rodziny, w której nigdy nie byłam akceptowana, licząc naiwnie, że nagonka na mnie się skończy. Nie skończyła się". Piosenkarka próbowała wrócić do muzyki, lecz próby zakończyły się sporym niepowodzeniem. Ostatni raz próbowała reaktywować karierę w 2008 roku. Obecnie Monika Borys zajmuje się nieruchomościami. Ma własną firmę deweloperską i jak się okazuje, radzi sobie w tej branży bardzo dobrze.

Monika Borys Fot. Kapif