Jan A.P. Kaczmarek, autor ścieżki dźwiękowej do filmu "Marzyciel" z Johnnym Deppem w roli głównej jest w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Rzadkie schorzenie neurologiczne, jakie go dotknęło, utrudnia, chociażby poruszanie się. Rodzina rozkłada ręce w obliczu wysokich kosztów leczenia kompozytora, a zbiórka nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, który ją prowadzi, zabrał głos.

W celu zebrania środków na leczenie artysty wystawiono nawet wiele cennych przedmiotów, które niegdyś były jego własnością. W akcję zaangażowały się dwa miejsca - warszawska Kordegarda oraz KinoGram. O czym jeszcze informuje Tomasz Kopeć? - Na wernisażu obecna była pani Joanna Scheuring-Wielgus i w imieniu ministerstwa kultury poinformowała o przyznaniu kompozytorowi nagrody finansowej, będącej wsparciem w chorobie. Obecnie każde środki są potrzebne. Do poprzedniej ekipy rządzącej wnioskowaliśmy o przyznanie specjalnej emerytury Janowi A.P. Kaczmarkowi, jednak wniosek został odrzucony - mówi Plejadzie. Zbieranie środków na leczenie Kaczmarka utrudnia fakt, że w mediach pełno pogłosek o jego rzekomym dużym majątku. Wszystko z powodu neogotyckiego pałacu w Rozbitku, który został nabyty przez kompozytora w 2004 roku.

Wystawna nieruchomość ma dwa tys. mkw. powierzchni. Otoczona jest malowniczym parkiem. Innymi słowy, posiadłość-marzenie, ale nie należy już do Kaczmarka. - Nie mamy już siły i czasu na prostowanie pojawiających się nieaktualnych sensacji czy zlepków dawnych artykułów, których kompilacje udają nowe treści. Ile można też czytać o majątku kompozytora - tłumaczy Kopeć. - Ludzie myślą, że Jan A.P. Kaczmarek ma pałac, a przecież w maju 2023 r. został on przejęty przez wierzycieli. Dziś nie ma ani pałacu, ani całej sprawy. Nigdy też tam nie mieszkał. Obecnie ważna jest wyłącznie jego ciężka choroba i brak środków na walkę z jej skutkami - dodaje. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej zachęca do wsparcia zbiórki i przekazywania 1,5 proc. podatku na rehabilitację artysty. KRS: 0000179888, Jan A.P. Kaczmarek. Wpłaty są możliwe również na koncie złotówkowym: 41 1140 1977 0000 2634 0600 1004.