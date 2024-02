Nie od dziś wiadomo, że Danuta Martyniuk nie przepadała za obecną ukochaną swojego syna. Była bardzo rozczarowana, gdy okazało się, że jego małżeństwo z pierwszą żoną było pomyłką. Wiele informacji w mediach wskazuje na to, że kobieta nigdy nie pogodziła się z rozwodem syna. Faustyna na różne sposoby próbuje to zmienić i przekonać do siebie teściową. Jakiś czas temu żona Daniela twierdziła, że teściowa pomagała jej w wyborze kreacji ślubnej. Tymczasem Danuta Martyniuk wyznała, że nawet nie wiedziała o ceremonii. To jednak dopiero początek wzlotów i upadków w ich relacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Danuta Martyniuk zatrudniła sprzątaczkę? Tak zachowuje się w domowym zaciszu

Danuta Martyniuk nie lubi się z synową? Tak wyglądają ich relacje

Niedawno w mediach społecznościowych pojawił się post Danuty Martyniuk. Kobieta opublikowała zdjęcie faworków. Synowa pokusiła się o komentarz, sugerując, że wraz z Danielem wkrótce odwiedzi teściów. "Pyszne, mamy nadzieję, że coś zostanie na weekend" - napisała. Nie doczekała się jednak odpowiedzi od Danuty Martyniuk. To jednak nie wszystko. Przed ślubem mama Daniela wprost powiedziała w rozmowie z magazynem "Twoje Imperium", co sądzi o Faustynie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Nie lubię tej całej Faustyny i nie chcę z nią mieć nic wspólnego. Ona zawsze osaczała Daniela, chodziła za nim i nic dobrego z tego nie wynikło. Nie chcę słyszeć o żadnej dziewczynie. Niech mi jej nawet nie pokazuje na oczy

- mówiła bez wahania w wywiadzie. Co na to Faustyna? Ma zupełnie odmienne zdanie. W rozmowie z Pudelkiem zapewniała, że ma świetny kontakt z teściami. - Ja od samego początku, odkąd poznałam rodziców Daniela, miałam z nimi bardzo dobre relacje. Później wiele rzeczy się działo, więc może pojawiła się jakaś tam wypowiedź. Lubimy się, spędzamy razem weekendy, ja bardzo lubię rodziców Daniela i myślę, że z wzajemnością - powiedziała. Co o tym sądzicie?

Daniel Martyniuk, Faustyna Jamiołkowska Fot. @faustynaaj

Faustyna Martyniuk nie szczędziła słów na temat byłej żony Daniela. Mocne wyznanie

Pierwszą żoną Daniela Martyniuka była Ewelina, z którą ma córkę Laurę. Jak się okazało, Faustyna nie ma dobrego zdania na temat kobiety. Jakiś czas temu para pochwaliła się zdjęciami w Bali w mediach społecznościowych. Okazało się, że fani w sieci mieli kilka pytań. Zastanawiali się, jak to możliwe, że ślubu udzielał im ksiądz, a przecież w mediach nie było informacji o rozwodzie kościelnym z poprzednią partnerką. "Przecież miał kościelny ślub z Eweliną, to dlaczego ksiądz im ślub dawał?" - napisała bez wahania jedna z komentujących. Faustyna nie szczędziła słów. "Widocznie ślub z fałszu i przymusu nic nie znaczy" - stwierdziła ukochana Daniela. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Danuta skradła show w nowym klipie Zenka. Tańce w salonie i czułości na kanapie. Co za ruchy!

Daniel Martyniuk i Faustyna Jamiołkowska Daniel Martyniuk i Faustyna Jamiołkowska wzięli ślub, Fot. Instagram/ faustynaaj