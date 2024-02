Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska przyzwyczaili fanów do swojego poczucia humoru. Obydwoje prezentują na Instagramie dość przyziemny kontent, stroniący od filtrów czy przekonywaniu o codzienności bez skaz. Para ma dość spore poczucie humoru, jak i dystans do siebie, przez co nierzadko obydwoje z siebie żartują. Dowodem na to jest jeden z komentarzy, które Maciej Dowbor zostawił pod wpisem internautki.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor stawia granice jako babcia

Fanka do Joanny Koroniewskiej: "Myślałam, że to Anna Lewandowska". Maciej Dowbor nie wytrzymał

"To ile pączków macie dziś w planach?! Fit Dowbory pozdrawiają! Ale przyznajcie, że biust prima sort? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile się przy nim narobiliśmy, że tak efektownie się zaprezentował" - napisała w swoim stylu Joanna Koroniewska. Na wideo widzimy parę, która daje pstryczka w nos trenerom fitness. "Ja myślałam, że to Lewandowska!" - skomentowała nagranie jedna z obserwatorek. Co na to Maciej Dowbor? "Ja też, a tu taki zawód" - odpowiedział, dodając rozbawioną emotikonkę. Biorąc pod uwagę poczucie humoru pary, Joanna Koroniewska raczej nie będzie zła na swojego męża.

Joanna Koroniewska nie boi się naturalności. Apeluje o samoakceptację

Joanna Koroniewska udzieliła niedawno wywiadu dla magazynu "Viva!". Rozmowa na temat rodziny i kariery została opatrzona profesjonalną sesją zdjęciową. Uwagę zwraca zwłaszcza zdjęcie okładkowe, na którym Koroniewska pozuje bez koszulki. Sama zainteresowana nie ukrywa, że to jedno z jej ulubionych ujęć. "Uwielbiam to zdjęcie. Dziękuję cudownie całej ekipie!" - napisała w komentarzu na Instagramie magazynu, pod wpisem, na którym zamieszczono okładkę z nią w roli głównej. Na InstaStories podkreśliła z kolei, że ujęcie ma być wyrazem "samoakceptacji poziomu master". O samoakceptacji Koroniewska mówiła zresztą w samym wywiadzie. Tak jak na Instagramie, tak i tam podkreślała, że kocha naturalność. "Nie oceniam kobiet, które lubią wyglądać idealnie, jak spod igły. Mają do tego prawo. Ale ja… wcale nie chcę tak wyglądać" - powiedziała w rozmowie z "Vivą!".

Joanna Koroniewska popiera powrót niedziel handlowych. 'Czy zostanę zlinczowana?' Fot. KAPIF.pl