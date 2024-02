Władimir Putin udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi, Tuckerowi Carlsonowi. Prezydent Rosji wypowiedział się na temat trwającej już prawie dwa lata inwazji Rosji na Ukrainę. Wygłosił też swój monolog, przedstawiając własną wersję historycznych relacji rosyjsko-ukraińskich. Zapewnił jednocześnie, że nie jest zainteresowany zaatakowaniem innego europejskiego kraju, w tym Polski. Zachowanie Władimira Putina wzięła pod lupę ekspertka od mowy ciała.

Ekspertka od mowy ciała analizuje zachowanie Putina. Zwróciła uwagę na jeden gest

Daria Domaradzka-Guzik to ekspertka od mowy ciała. Specjalistka przeanalizowała najnowszy wywiad Władimira Putina. Podkreśliła, że były agent KGB doskonale wie, jak manipulować. "Żeby móc analizować Putina, trzeba pamiętać, że on świetnie radzi sobie z komunikacją niewerbalną i doskonale zarządza mową ciała. Jako były agent KGB wie, jak manipulować odbiorcą. Stosuje w tym celu metody ingracjacji, czyli wkradania się w łaski odbiorcy. Już na początku rozmowy z Tuckerem Carlsonem zdejmuje zegarek i kładzie go na stoliku. To klasyczne zachowanie, które ma pokazać, że jest mi tu dobrze, że czuję się bezpiecznie, więc mogę gospodarować sobie przestrzeń po swojemu. Putin w przeszłości często pozwalał sobie na tego typu gesty. To wyuczony gest, standardowo stosowany jako technika manipulacji" - powiedziała Daria Domaradzka-Guzik w rozmowie z Plejadą.

Ekspertka od mowy ciała przeanalizowała wywiad Władimira Putina Ekspertka od mowy ciała przeanalizowała wywiad Władimira Putina. Fot. REUTERS/Sputnik

Specjalistka zwróciła uwagę na nastrój podczas wywiadu i mikrogesty. "Spijają sobie z dzióbków"

Ekspertka zwróciła też uwagę na liczne mikrogesty, które Władimir Putin zaprezentował podczas rozmowy z Tuckerem Carlsonem. "Putin podczas tej rozmowy jest uśmiechnięty, radosny, utrzymuje kontakt wzrokowy, pochyla się w stronę odbiorcy. Początek wywiadu to przemiła pogawędka dwóch panów na temat wojny i zabijania, którzy później snują opowieść o historycznym kontekście Ukrainy. Podczas całej rozmowy spijają sobie z dzióbków. Źle się to ogląda! Widzimy Putina, który jest wyluzowany, żartuje, śmieszkuje. Podczas wywiadu ma szerokie, otwarte gesty, swobodną postawę i utrzymuje kontakt wzrokowy z dziennikarzem" - zauważyła Daria Domaradzka-Guzik.