Tede w ostatnim czasie nie może narzekać na rosnącą popularność. Na kanale youtubowym "Tedenovela" w sarkastycznym tonie komentował protesty pod siedzibą TVP. To właśnie tam kpił też z propagandowego programu Michała Rachonia "Jedziemy. Michał Rachoń", który emitowany jest w Telewizji Republika. Raper podpadł stacji, w efekcie TV Republika wyemitowała o nim materiał zatytułowany wymownie "Przemysł pogardy". To Danucie Holeckiej przypadło zapowiedzenie tegoż reportażu. Teraz Tede postanowił zakpić z byłej szefowej "Wiadomości" TVP i publicznie pokazał się w koszulce z wizerunkiem Holeckiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Według jakich zasad pracowali dziennikarze starej TVP?

Tede kpi z Danuty Holeckiej. "Z czystego serca, z miłości do pani Danuty"

Tede od jakiegoś czasu współpracuje z Krzysztofem Stanowskim. 8 lutego pojawił się w porannym programie dziennikarza na jego youtububowym "Kanale Zero". Tede zasiadł za stołem z Maciejem Dąbrowskim, który z kolei prowadzi na YouTube kanał "Z Dvpy". Panowie rozmawiali na różne tematy, jednak wielu z pewnością trudno było skupić się na dyskusji, bo największą uwagę zwracała koszulka Tedego. Raper miał na sobie czarny T-shirt z dużym zdjęciem Danuty Holeckiej i napisem "Danke". Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że napis nawiązywał nie tylko do imienia prezenterki (choć biernik od słowa Danka brzmi Dankę), ale również do języka niemieckiego (danke po niemiecku znaczy dziękuję), którego tak często używano w materiałach "Wiadomości" TVP, kiedy mówiono o Donaldzie Tusku (policzono, że cytat "fur Deutschland", a więc polskie "dla Niemiec", w starej TVP można było usłyszeć 129 razy. Więcej na ten temat TUTAJ).

Na "Kanale Zero" Tede odniósł się do koszulki i sobie żartował. - To dziękczynna koszulka, którą dostałem od George'a Sorosa razem z przelewem codziennym. Codziennie dostaję 100 tys. euro, a ile ty dostajesz?- kpił w rozmowie z Dąbrowskim. Raper nie spodziewał się jednak, że zainteresowanie koszulką okaże się tak duże. Zaskoczony opublikował na InstaStories nagranie i wyjaśniał genezę koszulki. - Wszyscy pytają mnie o tę dziękczynną koszulkę "Fur Deutschland". Tajemnica koszulki jest prosta - zamówiłem ją sobie z aplikacji na Facebooku - mówił. Raper przy okazji zdradził, że sam zaprojektował grafikę.

Wysłałem tylko zdjęcie z internetu i napis "Danke". Zrobiłem to w piątek, a we wtorek koszulka już była u mnie. Polecam sobie zrobić - każdy swoją Dankę. Ja ją zrobiłem naprawdę dla siebie. Z czystego serca, z miłości do pani Danuty - śmiał się.

Tede w koszulce z wizerunkiem Danuty Holeckiej Fot. Instagram/tedef

Tede odpowiedział na atak TV Republika

Tede odpowiedzi na materiał, który ukazał się w TV Republika na jego temat. Na Instagramie zarzucił stacji i Danucie Holeckiej hipokryzję. - Jak ktoś oglądał "Tedenovelę" i obejrzy ten materiał, to sam zrozumie, na czym polegała manipulacja w dawnym TVP Info, przeniesiona teraz do TV Republika. Warto było bronić wolnych mediów pod TVP (...). Sam fakt, że ikona propagandy PiS o mnie mówi, jest swego rodzaju nobilitacją - kpił.