W listopadzie 2022 roku Lil Masti wyznała fanom, że wraz z partnerem Tomaszem Woźniakowskim rozpoczynają starania o dziecko. W styczniu ubiegłego roku influencerka przekazała radosną nowinę o tym, że jej rodzina wkrótce się powiększy. Cały okres ciąży skrupulatnie relacjonowała w mediach społecznościowych, a 24 sierpnia 2023 roku Lil Masti urodziła córkę. Zakochani wybrali dla dziewczynki imię Aria. Od tego momentu celebrytka opublikowała na Instagramie kilka osobistych wpisów, jak i podzieliła się na materiałem prosto z porodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kogo Mrs. Lillyy chciałaby zobaczyć bez ubrania? [Lista Plotka]

Lil Masti pokazała, jak wygląda jej ciało po ciąży

Lil Masti najpierw udostępniła nowe zdjęcia w obcisłej, pomarańczowej kreacji. Na kadrach widzimy jej smukłą sylwetkę, która momentalnie zwróciła uwagę obserwatorów. Influencerka wrzuciła dwa z komentarzy, które dostała, komplementujące jej powrót do formy po ciąży. Chwilę później Lil Masti z rozbrajającą szczerością wyznała, że wcale nie udało jej się zrzucić kilogramów, a po prostu wie, jak dobrze wypaść w kadrze. "Nie schudłam nic. Po prostu umiem ustawić się do zdjęć, w końcu dziesięć lat jestem już w internecie i robię to automatycznie. Na tym zdjęciu widać, że brzuszek jest" - zaczęła wywód i pokazała inne zdjęcie, na którym widzimy ją w odmiennej pozycji. Więcej zdjęć Lil Masti znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Lil Masti pokazała, jak wygląda po ciąży. 'Plus 16 kg i mam to gdzieś' Lil Masti pokazała, jak wygląda po ciąży. 'Plus 16 kg i mam to gdzieś', fot. Instagra @lilmasti

Lil Masti nie przejmuje się kilogramami, które przybyły jej po ciąży

Celebrytka podkreśliła, że kilogramy, które przybyły jej po ciąży, nie zaprzątają jej zbytnio głowy. Przyznała, że powróci do dawnej wagi w odpowiednim dla siebie czasie. Influencerka wie, że utrata wagi to proces. "Ważę 79 kg przy wzroście 170 cm. Zaznaczam, że przed ciążą moja waga to było 63 kg i atletyczna, sportowa sylwetka. Tak więc mam plus 16 kg i mam to gdzieś. Nie szykuję się na 'miss świata' ani do żadnych sportowych zawodów. Ćwiczę, zdrowo się odżywiam dla siebie. Wiem, ze chudnięcie to proces i żeby zdrowo schudnąć zajmie to dłuższy czas. Na spokojnie, bez presji. Uważam, że zajebiście i kobieco wyglądam" - napisała Lil Masti.