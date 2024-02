Lewandowscy z kolejną, wielką inwestycją w Hiszpanii. Prace już się kończą

Robert Lewandowski nie ma obecnie najlepszego sezonu w FC Barcelona. Komentatorzy sportowi podkreślają, że forma piłkarza pozostawia wiele do życzenia. Wszystko jednak wskazuje na to, że rodzina Lewandowskich planuje pozostać na stałe w Hiszpanii. Właśnie kończą budowę swojego wymarzonego domu.

Lewandowscy budują dom pod Barceloną. Chcą zostać w Hiszpanii na stałe

Hiszpańskie media donoszą, że Lewandowscy budują imponujący dom niedaleko Barcelony. Obecnie wynajmują posiadłość, w której mieszkają od 2022 roku. Tam mają do dyspozycji kilka sypialni, dużą kuchnię, tarasy i własny basen. Dodatkowo plusem jest bliska odległość do piaszczystej plaży. Willa znajduje się w miejscowości Sitges i jest oddalona od Barcelony o 35 km. Rodzina nie zabawi tam jednak długo.

Hiszpańki "AS" informuje, że już niedługo przeprowadzą się do nowo wybudowanego domu, który znajduje się w Garraf, 27 km od Barcelony. O tym, że Lewandowscy planują na stałe osiedlić się w Hiszpanii świadczy fakt, że żona polskiego napastnika planuje tam rozkręcać biznesy. Anna Lewandowska chce otworzyć sieć siłowni i szkół tańca. Sportsmenka jest zresztą zakochana w Katalonii, o czym mówiła już w wywiadach. "Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami " - powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z Onetem.

Robert Lewandowski ma już willę na Majorce

Dodajmy, że od kilku lat Robert Lewandowski przerwę między sezonami spędza na Majorce. W 2021 roku piłkarz kupił tam willę o wartości 3,5 miliona euro. "To spektakularna nieruchomość o powierzchni 411 metrów kwadratowych i działce o powierzchni 1200 metrów kwadratowych" - donosi hiszpański "AS". Obecnie piłkarzowi pozostały dwa lata kontraktu w klubie FC Barcelona. Gdy umowa się skończy Lewandowski będzie miał 38 lat i niewykluczone, że będzie chciał przejść na piłkarską emeryturę. W ciągu półtora sezonu gry w Barcelonie Robert Lewandowski strzelił dla niej 37 bramek. Dla porównania, Borussię Dortmund opuszczał po 103 golach, a Bayern Monachium po 344.

