Natasza Urbańska zyskała popularność wiele lat temu. Karierę aktorską rozpoczęła występują w teatrze "Buffo". To właśnie tam poznała męża. Wraz z Józefem Józefowiczem stanęła na ślubnym kobiercu w 2008 roku. Obecnie aktorka i piosenkarka dalej spełnia się w teatrze. Nie zaniedbuje również kariery muzycznej. Urbańska koncertuje, nagrywa albumy i teledyski. W ostatnim czasie gwiazda nieco mniej udzielała się w mediach społecznościowych. W końcu mogła wyznać, co spowodowało jej nieobecność. Pochwaliła się swoimi planami.

REKLAMA

Zobacz wideo Natasza Urbańska opowiedziała o córce. Kim chciałaby zostać Kalina? Ma wielkie plany

Natasza Urbańska podzieliła się radosną nowiną. W końcu może się tym pochwalić

Natasza Urbańska postanowiła po raz kolejny spróbować swoich sił w eliminacjach Konkursu Piosenki Eurowizji. Gwiazda oficjalnie potwierdziła plotki, które od jakiegoś czasu pojawiały się w sieci, że w 2024 roku chce wystartować. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy starała się o wygraną w preselekcjach w 2007 roku z piosenką "I like it loud". Później zgłaszała się jeszcze dwukrotnie. Niestety bezskutecznie. Piosenkarka jednak nie zamierza się poddawać. Właśnie wypuściła swoją nową piosenkę "Who We Are". Do sieci trafił także teledysk. Co na to fani? Są zachwyceni. "Fenomenalny utwór na Eurowizję! Z odpowiednim występem jestem pewien, że wynik byłby genialny w maju", "Bardzo wpada w ucho, propozycja idealna pod wieloma względami na Eurowizję. Powodzenia", "Tekst, wokal, teledysk, te góry, to jest petarda" - pisali fani w mediach społecznościowych. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Córka Nataszy Urbańskiej poszła w jej ślady. Naukę łączy w występami w teatrze

Córka Nataszy Urbańskiej niedawno skończyła 15 lat. Kalina, podobnie jak jej mama, pokochała teatr. Debiut na scenie zaliczyła w "Metrze", gdzie kiedyś występowała Urbańska. Obecnie nastolatka łączy naukę z występami w teatrze. Sama piosenkarka z podziwem wypowiada się na temat swojej pociechy. - Mam wspaniałą córkę, najcudowniejszą dziewczynę na świecie, która jest moim największym szczęściem. Na niej się skupiam. Jestem z niej taka dumna, że godzinami mogłabym o niej opowiadać. To od Kaliny nauczyłam się, że nic nie muszę - mówiła w jednym z wywiadów. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Urbańska zdradza sekrety związku ze starszym o 20 lat mężem. "On to lubi, mimo że się przed tym broni"